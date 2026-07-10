Trong các tuyên bố, FSB tuyên bố "những kẻ điều khiển phương Tây" đứng sau các âm mưu được cho là cũng liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng quân sự và một nhà máy sản xuất quốc phòng.

Tại Moscow, FSB cho biết đã bắt giữ một phụ nữ Nga 25 tuổi với cáo buộc tìm kiếm mục tiêu ở thủ đô Nga và St. Petersburg sau khi được tình báo Ukraine tuyển mộ qua WhatsApp vào năm 2024.

Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát quan chức quân đội

Theo cơ quan tình báo Nga, người phụ nữ này đã thuê một căn hộ ở Moscow và theo dõi các hoạt động của một quan chức quân đội. Họ không tiết lộ tên của quan chức này.

Người phụ nữ, không được tiết lộ danh tính, được cho là đã cất giữ quần áo ngụy trang và thực phẩm trong căn hộ thuê để có thể sử dụng làm nơi trú ẩn an toàn cho những người sẽ tiến hành âm mưu ám sát. Người phụ nữ này dự kiến sẽ rời Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Moldova.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố cô gái đã được một người Ukraine tuyển mộ sau khi xây dựng tình cảm với cô qua mạng và hứa sẽ giúp cô trốn sang Ukraine.

Trong video thẩm vấn do hãng tin TASS công bô, người phụ nữ nói: "Tôi không biết mình đang theo dõi ai, nhưng tôi hình dung đó là một quan chức cấp cao nào đó. Tôi hiểu mục đích của việc theo dõi là để thủ tiêu ông ta".

Trong khi đó, tại thành phố Krasnodar ở miền nam nước Nga, FSB cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi bị tình nghi âm mưu ám sát một sĩ quan cấp cao của Nga ở vùng Moscow theo lệnh từ Ukraine.

Người này được cho là đã định cư tại thành phố Dnipro của Ukraine cùng gia đình sau khi mãn hạn tù vì tội trộm cắp và cướp bóc ở Nga.

FSB cho biết tình báo Ukraine đã tuyển mộ ông vào tháng 2, sau đó ông ta được huấn luyện sử dụng vũ khí và chất nổ trước khi trở về Nga qua Moldova và Armenia.

Âm mưu ám sát được cho là liên quan đến một "máy bay không người lái được gắn thiết bị nổ chứa đầy mảnh kim loại" đế tấn công một sĩ quan Nga tại chung cư của người này.

Kyiv chưa có phản ứng sau các tuyên bố của FSB. Cáo buộc được phía Nga đưa ra sau hàng loạt vụ ám sát bên trong nước Nga nhắm vào các quan chức quân đội và các nhân vật ủng hộ chiến dịch quân sự.