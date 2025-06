Ngạc nhiên khi Mỹ không có hãng hàng không nào trong top tốt nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng các hãng hàng không tốt nhất thế giới 2025 do Skytrax công bố, các hãng hàng không Mỹ tiếp tục nằm ngoài top 20. Tờ New York Post phải thốt lên: "Than ôi, các hãng hàng không Mỹ không thể 'bay cao' trong danh sách khi Delta Air Lines xếp hạng cao nhất với vị trí thứ 22, tiếp theo là United Airlines ở vị trí thứ 51". Đây là hai hãng bay lớn nhất Mỹ, nhưng đều tụt hạng so với năm 2024.

Delta Air Lines, hãng hàng không được đánh giá tốt nhất nước Mỹ ẢNH: BLOOMBERG

Trong khi đó, Air Canada đứng đầu danh sách các hãng hàng không hàng đầu Bắc Mỹ năm 2025 còn Delta Air Lines đứng thứ 2 và một hãng hàng không Canada khác là Porter Airlines đứng thứ 3. Các hãng hàng không Mỹ luôn bị đánh giá kém trong dịch vụ…

Được mệnh danh là giải Oscar của ngành hàng không, Giải thưởng Hàng không thế giới năm 2025 đã diễn ra vào ngày 17 tháng 6 tại Triển lãm Hàng không Paris, Pháp do Công ty xếp hạng vận tải hàng không quốc tế Skytrax thực hiện thường niên.

Kết quả được xác định bằng một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của hành khách toàn cầu được thực hiện từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025. Những người tham gia, đại diện cho hơn 100 quốc tịch khác nhau, đã chọn ra những người chiến thắng từ một nhóm gồm 325 hãng hàng không khác nhau.

Năm nay, Qatar Airways được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới, đánh dấu năm thứ chín liên tiếp hãng hàng không Trung Đông này đứng đầu danh sách.

Hãng hàng không này cũng đã giành được giải thưởng cho hạng thương gia tốt nhất thế giới trong khi Al Mourjan Garden Lounge tại sân bay Doha, Qatar được vinh danh là phòng chờ hạng thương gia tốt nhất thế giới.

Danh sách còn lại trong top 10 hầu hết là các hãng châu Á, lần lượt gồm: Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates, ANA All Nippon Airways, Turkish Airlines, Korean Air, Air France, Japan Airlines, Hainan Airlines.

Trong khi đó, đại diện của Việt Nam là Vietnam Airlines năm 2024 đứng ở vị trí 47 nhưng năm nay rơi xuống vị trí 62.