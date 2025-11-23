Ngắm chân dung màu nước của ca sĩ Phạm Thu Hà và... hơn thế nữa

Từ chiều 22 - 30.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm Chân dung màu nước - sự soi chiếu qua những tấm gương của họa sĩ Nguyễn Thu Hà mở ra không gian trải nghiệm nghệ thuật tinh tế và giàu cảm xúc, nơi mỗi bức tranh là một cuộc đối thoại thầm lặng mà đầy sức sống.

Nhân vật nguyên mẫu Oliu trước tác phẩm Tuổi mây xao động ẢNH: THANH SƠN

Mỗi bức chân dung là một cuộc đối thoại thầm lặng, đầy trăn trở ẢNH: THANH SƠN

Tuổi thanh xuân luôn đẹp và bình yên trong tranh của họa sĩ Nguyễn Thu Hà

ẢNH: THANH SƠN

Có mặt tại khai mạc chiều 22.11, ca sĩ Phạm Thu Hà xúc động: "Hôm nay, 4 giờ sáng tôi đã bay sớm để vào dự triển lãm này, bởi tôi hiểu rằng chị Hà làm triển lãm là bằng cả trái tim. Chính chị luôn truyền cảm hứng để Phạm Thu Hà yêu nghề, nhất là với dòng nhạc bán cổ điển. Khi tôi cất lên ca khúc Chim họa mi cũng là hình ảnh chú chim xuất hiện trong tranh Linh ca ánh sáng mà họa sĩ Nguyễn Thu Hà vẽ. Cảm ơn vì những nguồn cảm hứng thật tuyệt vời để có bức tranh thật đẹp".

Các nhân vật trong tranh của Nguyễn Thu Hà luôn có thần thái và như đang kể chuyện

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (năm 2002), nhưng phải đến cuối năm 2021, chị mới thực sự "trở về" với hội họa, mở ra một chương mới tràn đầy say mê và bản lĩnh. Trước triển lãm lần này, vào tháng 7.2023, chị cùng 19 họa sĩ VN tham gia triển lãm Hương gió phương Nam - mỹ thuật Việt Nam ngày nay tại Ulanbator (Mông Cổ); và tháng 11.2024, chị giới thiệu một triển lãm cá nhân tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định sự trở lại đầy mạnh mẽ của người nghệ sĩ sống hết mình với đam mê.

"Mỗi triển lãm của tôi như sự sẻ chia từ tận trái tim mình, là dịp để nhìn lại con đường đã đi qua, cân nhắc những ngã rẽ, sự rành mạch trong nội tâm, và cả quyết đoán để dấn thân. Nhưng trên hết, triển lãm còn là một tấm gương, một phép thử để nhận diện những giá trị và câu hỏi nội tại, đồng thời định hình rõ ràng hơn con đường nghệ thuật mà mình muốn bước tiếp", họa sĩ Nguyễn Thu Hà chia sẻ.

38 tác phẩm mang đến công chúng lần này được chị tuyển chọn cẩn thận, trong đó có nhiều sáng tác mới sắp đặt lại trong một cấu trúc không gian khá giản dị và khúc chiết. Người xem bắt gặp vẻ dịu dàng của Thiên thanh, sự chiêm nghiệm trong Linh ca ánh sáng hay xúc cảm hồn nhiên của những bức Hoa của núi, Vị của tình yêu…

Chân dung màu nước - sự soi chiếu qua những tấm gương của họa sĩ Nguyễn Thu Hà mở ra không gian trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc ẢNH: THANH SƠN

Ca sĩ Phạm Thu Hà và tác phẩm Linh ca ánh sáng ẢNH: THANH SƠN

Ấn tượng hơn nữa khi tìm thấy những trầm tích văn hóa từ Mớ ba mớ bảy, niềm yêu với những điều bình dị nhưng thiêng liêng qua chân dung của những cô gái miền sơn cước. Ở đó còn là những cảm xúc đầy thấu cảm khi soi chiếu tính nữ của mỗi nhân vật qua trải nghiệm của chính họa sĩ ở những tác phẩm như Phân vân hay chân dung Oliu - cô con gái bé nhỏ thân thương đang mỗi ngày lớn lên.

Với cách sử dụng màu sắc, ánh sáng trong tranh: độ loang, độ trong hay cả sự gợi tả đặc trưng của màu nước thể hiện sự sáng tạo ngày càng chín, Nguyễn Thu Hà đã làm cho các nhân vật ở mỗi bức chân dung luôn có thần thái và như đang kể chuyện. Tất cả như những câu chuyện từ phương xa của họ, nay được đặt giữa lòng thành phố lạ - để từ khoảng cách địa lý, con người tìm thấy sự gần gũi trong cảm xúc.