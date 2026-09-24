Ngắm 'đại công trình' APEC Phú Quốc sau 1 năm tăng tốc

Giữa tháng 9, Phú Quốc bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, với những cơn mưa lớn như trút nước. Bất chấp thời tiết khó khăn, trên công trường các dự án APEC 2027, gần 7.000 công nhân, kỹ sư, tư vấn giám sát đang tăng tốc nỗ lực thi công 3 ca 4 kíp để về đích đúng tiến độ.

Hiện dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc quy mô 1.050 ha đang thi công hoàn thiện lắp kính mặt ngoài và phần mái.

Nhà ga mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc đã thi công hoàn thiện khối lượng được 80% trong bối cảnh khan hiếm nguyên vật liệu, nhân công và thời tiết bất lợi ẢNH: MAI HÀ

Phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác vào tháng 4.2027. Với thiết kế phục vụ 20 - 24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước.

Nhà ga sân bay Phú Quốc với kiến trúc tổng thể nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa vươn lên, tượng trưng cho kỷ nguyên vươn mình, sự tái sinh và sức sống mãnh liệt ẢNH: DƯƠNG NGUYỄN

Trong đó, nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m², lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10.

Phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3.2027, bảo đảm công trình về đích trước APEC 2027.

Công tác thi công không gián đoạn, dù Phú Quốc bước vào cuối mùa mưa với những cơn mưa lớn như trút nước ẢNH: MAI HÀ

Từ sân bay quốc tế Phú Quốc, tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km nối về trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo cũng đang được cấp tập thi công.

Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét đặc trưng văn hóa 3 miền của Việt Nam.

Các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời và song song bước vào giai đoạn lắp ray. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7.2027 và khai thác thương mại vào tháng 11.2027.

Phối cảnh đường sắt nhẹ LRT và thực tế thi công tới đầu tháng 9.2026 ẢNH: DƯƠNG NGUYỄN

Ngoài đường tỉnh ĐT.975 được coi là trục đại lộ huyết mạch Bắc - Nam Phú Quốc với tuyến tàu điện đô thị (LRT) chạy song song xuyên suốt lộ trình, đại lộ APEC là trục kết nối trung tâm của tổ hợp, dài 3 km với 4 - 6 làn xe. Mỗi bên vỉa hè rộng 8 m, hướng tới một trong những đại lộ có cảnh quan ấn tượng bậc nhất Việt Nam.

Dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống, vỉa hè, xử lý nền và đã lộ rõ hình hài mặt cắt của toàn tuyến, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào quý 2/2027.

Phối cảnh và thi công thực tế Trung tâm hội nghị APEC ẢNH: DƯƠNG NGUYỄN

Được xem là trái tim của tổ hợp các dự án APEC, Trung tâm hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130 m², chiều cao 39,25 m, tích hợp 1 tầng hầm cùng 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Hệ mái Trung tâm hội nghị và triển lãm được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Hiện phần khung và mái của công trình đã dần hoàn thiện, khép kín. Dự án đặt mục tiêu trong quý 4/2026 sẽ hoàn thiện mặt ngoài và hoàn thiện nội thất cuối tháng 3.2027.

Nhà biểu diễn đa năng lấy cảm hứng từ vảy rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, trong khi hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển ẢNH: DƯƠNG NGUYỄN

Cạnh Trung tâm hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi.

Phần kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng APEC đã đạt gần 100%. Tại công trường, các kỹ sư và công nhân đang thi công lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào quý 4 năm nay và hoàn thiện nội thất cuối tháng 3.2027.