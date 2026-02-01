Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
01/02/2026 07:47 GMT+7

Giữa không gian cổ kính của kinh thành Huế, một đóa sen khổng lồ rực rỡ được kết từ 50.000 chậu hoa đang trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn người dân và du khách trong những ngày cuối năm.

Ngày 31.1, khu vực sân Hàm Nghi trong kinh thành Huế, thuộc P.Phú Xuân, TP.Huế trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Trong tiết trời lý tưởng của những ngày giáp tết, rất đông người dân và du khách đã đổ về đây để check - in.

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 1.

Sân Hàm Nghi chiều 31.1 nhộn nhịp người dân tham quan trong tiết trời lý tưởng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Rất đông bạn trẻ xúng xính áo dài tìm đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Bạn Quỳnh Hương (20 tuổi, TP.Huế) hào hứng chia sẻ: "Năm nay, Huế có thêm một điểm chụp ảnh và du xuân rất đẹp. Không gian ở đây rất rộng, với đủ sắc màu của các loại hoa, như một tấm thảm khổng lồ nên lên hình cực kỳ lung linh".

Đặc biệt hơn, nhìn từ trên cao, toàn bộ không gian công viên hiện ra như một đóa sen rực rỡ, nở rộ ngay sát bức tường kinh thành Huế cổ kính. 

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cho biết, công trình công phu này sử dụng đến 50.000 chậu hoa các loại để tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Từng chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn, uốn lượn như một dải lụa màu sắc mềm mại.

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 2.

Toàn cảnh đóa sen khổng lồ được tạo thành từ 50.000 chậu hoa tươi thắm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 3.

Một góc nhìn flycam cho thấy quy mô hoành tráng của đóa sen giữa kinh thành

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 4.

Từng chậu hoa được sắp xếp tỉ mỉ, mềm mại như dải lụa màu sắc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 5.

Tranh thủ thời tiết đẹp, nhiều gia đình đưa các em nhỏ ra đây dạo chơi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 6.

Du khách nước ngoài thích thú lưu lại những hình ảnh tại vườn hoa này

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 7.

Bạn trẻ hào hứng tạo dáng bên "tấm thảm hoa" khổng lồ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 8.

Nhiều bạn nữ chọn trang phục áo dài

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để giữ cho "đóa sen" luôn ở trạng thái đẹp nhất, đơn vị quản lý đã huy động lực lượng công nhân túc trực chăm sóc và tưới nước liên tục. Đây là ý tưởng độc đáo của UBND P.Phú Xuân nhằm mang đến một diện mạo mới mẻ cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Công trình đóa sen hoa chỉ là một phần trong chương trình lớn mang tên "Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh Kỳ" năm 2026. Sự kiện kéo dài từ công viên Thương Bạc đến khu vực sân Quốc Tử Giám và tuyến đường 23 Tháng 8, tạo nên một hành trình văn hóa xuyên suốt.

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 9.

Công trình này chỉ là một phần trong chương trình lớn mang tên "Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh Kỳ" năm 2026

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 10.

Các công nhân tích cực tưới nước, chăm sóc để hoa luôn tươi sắc đón khách

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm đóa sen khổng lồ kết từ 50.000 chậu hoa khoe sắc bên kinh thành Huế- Ảnh 11.

Đóa sen khổng lồ từ góc nhìn trên cao

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn có thể tham gia vào các hoạt động trải nghiệm mang đậm hơi thở truyền thống, như gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt tết, nặn tò he hay làm hoa giấy Thanh Tiên được tái hiện sinh động... Bên cạnh đó, các trò chơi như đập niêu, nhảy sạp, bắn cung và viết thư pháp cũng thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia, góp phần khơi dậy ký ức về một cái tết xưa trọn vẹn.

