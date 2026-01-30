Tái khởi động dự án nghỉ dưỡng triệu USD tại Lăng Cô sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Ngày 30.1, ghi nhận của PV Thanh Niên tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP.Huế), các đơn vị thi công đang cải tạo mặt bằng, quét sơn, làm mới các công trình sau thời gian dài "đắp chiếu".

Đây là tín hiệu đáng mừng cho một dự án có mức đầu tư "khủng" bị đình trệ hơn 8 năm nay.

Các khu nhà tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô "đắp chiếu" nhiều năm được sơn mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đơn vị thi công đang gấp rút cải tạo mặt bằng của dự án ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những căn nhà trước đây bị bỏ phế, nhếch nhác đã khoác áo mới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chủ đầu tư đang hoàn thiện dãy khách sạn thấp tầng với 100 phòng, 6 biệt thự nghỉ dưỡng... ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công nhân nỗ lực thi công để kịp tiến độ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án có vị trí đắc địa bên bờ biển Lăng Cô ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Phan Quang Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Minh Viễn (chủ đầu tư), cho biết đang gấp rút thi công giai đoạn 1 của dự án.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô khởi công từ tháng 12.2018, với tổng diện tích quy hoạch hơn 102 ha. Mục tiêu là hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, bao gồm hệ thống khách sạn, biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đa dạng… bên bờ biển Lăng Cô với tổng mức đầu tư 368 triệu USD.

Dự án này từng xây dựng dang dở rồi bỏ không trong nhiều năm (ảnh ghi nhận năm 2025) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2019, hoàn thành toàn bộ vào quý 1/2024. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng và phải tạm dừng từ năm 2020 vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Việc xây dựng dang dở và đắp chiếu trong thời gian dài khiến nhiều hạng mục công trình xuống cấp.

Liên quan đến việc tái khởi động dự án, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế xác nhận, sau thời gian liên tục làm việc với chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án, đến nay chủ đầu tư đang tập trung thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Việc "đắp chiếu" thời gian dài khiến nhiều hạng mục xuống cấp (ảnh ghi nhận năm 2025) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều dãy nhà vừa xây xong phần thô rồi bỏ không trong thời gian dài (ảnh ghi nhận năm 2025) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, các hạng mục đang được hoàn thiện gồm dãy khách sạn thấp tầng với 100 phòng, 6 biệt thự nghỉ dưỡng, khu thương mại - nhà hàng, cùng công tác chỉnh trang cảnh quan, mua sắm trang thiết bị… Đến nay, khối lượng xây dựng đạt hơn 80%.