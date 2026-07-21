Ngậm kim cương giả để đánh tráo viên thật hơn 4 tỉ đồng

Báo The Straits Times ngày 20.7 dẫn tài liệu tòa án tiết lộ một trong 2 du khách là Mangroliya Manojkumar Kurjibhai (41 tuổi) đã bị tuyên án hơn 2 năm tù giam vào hôm 17.7 sau khi nhận tội trộm cắp. Còn đồng phạm Serasiya Milan Ramnikbhai (30 tuổi) đang chờ xét xử.

Hai đối tượng người Ấn Độ trộm kim cương tại Singapore bị bắt ẢNH: CẢNH SÁT SINGAPORE

Công tố viên Yip Cheng Yee cho biết hai du khách này đã lên kế hoạch từ trước nhằm đánh cắp đá quý tại cửa hàng trang sức Dianoche thuộc khu Hoa kiều ở Singapore. Chưa rõ làm cách nào thủ phạm biết được thông tin về viên kim cương. Hai người này đã đặt làm một viên giả tại Ấn Độ với các thông số kỹ thuật và số sê-ri khớp hoàn toàn với hàng thật.

Hai đối tượng nhập cảnh vào Singapore vào ngày 19.6. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, họ có mặt tại cửa hàng trang sức trên. Lúc này, Serasiya đã giấu sẵn viên kim cương giả trong miệng. Tại đây, Mangroliya yêu cầu được xem viên kim cương 4,95 carat trị giá 154.000 USD (hơn 4 tỉ đồng).

Viên kim cương thật được cảnh sát Singapore thu hồi ẢNH: CẢNH SÁT SINGAPORE

Để tạo sơ hở, Mangroliya liên tục yêu cầu người quản lý bán hàng lấy thêm nhiều món đồ khác cho mình xem, khiến nhân viên phải rời khỏi vị trí nhiều lần. Tận dụng thời cơ, Serasiya nhổ viên kim cương giả ra, nhanh tay đánh tráo lấy viên thật rồi giấu lại vào miệng. Sau đó, Mangroliya nói với người quản lý rằng họ cần cân nhắc thêm rồi cả hai thản nhiên rời đi.

Toàn bộ hành vi tinh vi trên đã bị camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Người quản lý sau đó đã dùng máy soi đá quý quang học để kiểm tra và phát hiện viên kim cương trên bàn chỉ là đồ giả.

Sau khi rời cửa hàng, Mangroliya và Serasiya lập tức trả phòng khách sạn và đặt vé máy bay trốn về Ấn Độ. Dù vậy, cả hai đã bị cảnh sát tóm gọn tại nhà ga của sân bay Changi vào tối 19.6 khi đang làm thủ tục xuất cảnh. Cơ quan chức năng sau đó đã thu hồi được viên kim cương thật giấu trong ba lô của Serasiya.

Theo luật pháp Singapore, tội trộm cắp có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 7 năm.