Ngậm ngùi gia đình 11 người trễ chuyến tàu tết: 'mình trễ, phải chịu thôi'

Nhiều người ngậm ngùi vì trễ tàu

Những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán, ga Sài Gòn như một tâm điểm đông đúc, nhộn nhịp. Dòng người đổ về đây, vội vàng để kịp lên chuyến tàu về quê. Đến sớm thì không có gì để bàn, nếu đến sát giờ thì phải hối hả cho kịp chuyến tàu, và cũng có những hành khách phải ngậm ngùi vì trễ tàu.

Như gia đình bà Ngọc, vì đến trễ nên 11 thành viên đã phải bỏ lỡ chuyến tàu về Nha Trang. Hậu quả, phải mua vé mới đã đành, gia đình bà còn phải mệt mỏi chờ đợi chuyến tàu kế tiếp.

Đi 3 chiếc xe nhưng bị kẹt lại 2 chiếc, còn 1 chiếc đi trước nhưng vẫn không kịp nên bị trễ chuyến. Sao trách được, nhà ga đúng giờ thì phải chạy rồi, nhưng mà tại vì kẹt xe, mình trễ, phải chịu thôi. Những năm sau gia đình tôi sẽ rút ra kinh nghiệm đi sớm hơn.- Bà Ngọc trải lòng.

Người dân được khuyến cáo nên chú ý thời gian trên vé để không bị trễ tàu Ảnh: CÔNG KHỞI

Trong cái rủi có cái may, vì gia đình bà Ngọc vẫn may mắn mua được vé mới của chuyến tàu kế tiếp. Bởi lẽ, điểm đặc biệt tại Ga Sài Gòn năm nay là không bán ghế phụ đại trà nhằm tăng cường chất lượng phục vụ hành khách. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khả năng các chuyến tàu kế tiếp còn ghế trống sẽ là rất ít. Trong khi đó, tình trạng trễ tàu tết năm nay tại Ga Sài Gòn tăng lên và xuất hiện từ rất sớm so với mọi năm. Đây cũng là báo động để hành khách thay đổi thói quen, nhất là những ai thường xuyên đến trễ.