Ngắm những cây đẹp trong cuộc thi 'độc nhất vô nhị' trên thế giới

Vi Nguyễn
28/05/2026 09:00 GMT+7

Cây đẹp nhất năm 2026 của châu Âu đã được xướng tên trong một cuộc thi đã 15 lần tổ chức và lần này chứng kiến cây sồi 400 tuổi lên ngôi vô địch.

Cuộc thi Cây của năm châu Âu (European's Tree of the Year) tôn vinh tầm quan trọng của cây xanh đối với cộng đồng địa phương trên khắp lục địa, và ban tổ chức vừa công bố cây chiến thắng năm 2026. Cây sồi Laukiai, một cây sồi 400 năm tuổi ở làng Rukai của Litva, đã giành chiến thắng trong cuộc thi với số điểm 6.153.

Đây được xem là cuộc thi "độc nhất vô nhị" trên thế giới về cây xanh tầm quốc gia và châu lục.

Theo giải thưởng Cây của năm, cây sồi già này đã bị lãng quên trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, khoảng một năm trước, cộng đồng địa phương đã nỗ lực khôi phục lại vùng đất và khu vực xung quanh, thậm chí còn tổ chức lễ kỷ niệm để tôn vinh cây. Ở vị trí thứ hai là cây táo dại cổ thụ từ Diel, Slovakia, và ở vị trí thứ ba là cây cong từ Szyslowiec, Ba Lan.

Trước khi các cây được đưa ra bình chọn công khai, mỗi quốc gia tham gia sẽ chọn một cây thông qua cuộc thi địa phương, nơi các cộng đồng, tổ chức và trường học đề cử một cây trong khu vực của họ. Sau đó, các cây sẽ được đưa ra bình chọn trực tuyến công khai, được đảm bảo tính công bằng nhờ hệ thống "điểm cây" mới...

Những cây đẹp năm nay đã thu hút sự chú ý rất lớn trên khắp châu Âu. Trong thời gian bình chọn, trang web đã ghi nhận khoảng 1,5 triệu lượt truy cập, với hơn 200.000 người bình chọn. Dưới đây là một số hình ảnh của các cây lọt vào vòng chung kết:

Cây sồi Laukiai, Lithuania, đoạt giải Cây của năm châu Âu 2026

ẢNH: Vytautas Želnys

Cây cong, Ba Lan

ẢNH: Krzysztof Karpinski

Cây táo dại cổ thụ, Slovakia

ẢNH: Martin Babarik

Cây Cedro de Runa 180 năm tuổi, Bồ Đào Nha

ẢNH: Câmara Municipal de Torres Vedras

Cây sồi của Hoàng tử Ulrich, Cộng hòa Czech

ẢNH: Tomas Kalous

Argyle Street Ash, Vương quốc Anh

ẢNH: Douglas Crawford, Chuyên gia Lâm nghiệp Đô thị Tree Wise

Cây bạch quả cổ thụ ở St-Hilaire, Pháp

ẢNH: Emmanuel Boitier


