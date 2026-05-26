Top 10 tòa nhà đắt nhất thế giới, có công trình lên đến 25 tỉ USD

Vi Nguyễn
26/05/2026 09:05 GMT+7

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của những công trình này, từ lập kế hoạch và thiết kế đến vật liệu, vị trí, thậm chí cả sự chậm trễ bất ngờ đều có thể góp phần vào tổng mức đầu tư.

Trong vài thập kỷ qua, đã có nhiều tòa nhà có tổng chi phí đầu tư vượt quá 1 tỉ USD. Dưới đây là 10 tòa nhà đắt nhất, theo Business Insider.

Khu nghỉ dưỡng Wynn, Las Vegas: 2,7 tỉ USD năm 2005

Công trình kiến trúc cong này có hơn 2.700 phòng, hơn 1.800 máy đánh bạc... Nhà thiết kế nội thất Roger Thomas đã tạo ra một bầu không khí siêu thực với những tấm thảm họa tiết rực rỡ và những chiếc dù treo hay mùi hương được cấp bằng sáng chế của Wynn - lan tỏa khắp tòa nhà...

Tòa nhà One World Trade Center, New York: 3,8 tỉ USD vào năm 2014

ẢNH: REUTERS

Việc xây dựng lại khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới là một dự án gây tranh cãi khi người ta tranh luận về cách thay thế hai tòa tháp đôi bị phá hủy trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9. Chiều cao của nó mang tính biểu tượng khoảng 452 mét, đây cũng là tòa nhà chọc trời cao nhất ở Mỹ.

Tòa nhà Quốc hội, Bucharest, Romania: 4,3 tỉ USD năm 1997

Công nhân đã phá hủy khoảng một phần năm thành phố, khiến 40.000 cư dân phải di dời, để tạo nên cung điện khổng lồ và con đường dài hun hút dẫn vào, được cố tình thiết kế lớn hơn cả đại lộ Champs-Élysee, Pháp. Hơn 700 kiến trúc sư đã tham gia thiết kế và 20.000 công nhân đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình. Nội thất bên trong chứa hàng tấn đá cẩm thạch, pha lê và trần nhà dát vàng.

Khách sạn Emirates Palace, Abu Dhabi, UAE: 3 tỉ USD vào năm 2005

Khách sạn rộng lớn nhưng chỉ có 394 phòng, bao gồm một số phòng suite. Các mái vòm trải dài trên mái nhà, và du khách có thể sử dụng bãi biển riêng. Trần nhà được trang trí công phu và phủ lá vàng, cần được thay thế vài năm một lần. Chúng cũng được trang trí bằng những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski lấp lánh.

Khách sạn Cosmopolitan, Las Vegas: 3,9 tỉ USD vào năm 2010

ẢNH: Steve Marcus/Reuters

Gồm hai tòa tháp 50 tầng, Cosmopolitan tự quảng bá mình là một nơi sang trọng, với hy vọng tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh sôi động và rực rỡ trên dải Las Vegas Strip.

Apple Park, Cupertino, California: 5 tỉ USD vào năm 2017

Một con tàu vũ trụ. Một chiếc bánh rán bằng kính. Dù bạn mô tả nó như thế nào, tòa nhà trụ sở chính của Apple tại Cupertino vẫn rất độc đáo. Năm 2013, Bloomberg Businessweek đưa tin chi phí xây dựng đã tăng vọt từ 3 tỉ lên 5 tỉ USD. Việc biến nó thành một công trình "năng lượng ròng bằng không" với hàng dặm kính cong đã góp phần vào giá thành cao. Tòa nhà hình vòng tròn có sức chứa 12.000 người, trải rộng trên bốn tầng.

ẢNH: REUTERS

Sân vận động SoFi, Inglewood, California: 5 tỉ USD vào năm 2020

Sân vận động có mái cong, một phần trong suốt, nhưng các mặt bên mở cho phép không khí lưu thông. Một trong những đặc điểm nổi bật của sân vận động là màn hình video hai mặt. Ngoài ra còn có không gian cho các sự kiện văn hóa. Địa điểm này cũng là một không gian biểu diễn nghệ thuật với sức chứa 6.000 người.

Marina Bay Sands, Singapore: 5,5 tỉ USD vào năm 2010

Bạn có thể dành cả cuối tuần ở Marina Bay Sands của Singapore mà vẫn chưa khám phá hết mọi thứ. Một bảo tàng, 270 cửa hàng và nhà hàng, một trung tâm hội nghị, một sân trượt băng, một khách sạn sang trọng và một sòng bạc nằm gọn trong ba tòa tháp, mỗi tòa cao 55 tầng. Cầu vượt trên không nối liền các tòa tháp ở độ cao khoảng 192 mét. Trên tầng 57 có hồ bơi vô cực khổng lồ dài khoảng 130 mét mang đến tầm nhìn ngoạn mục...

Araj Al Bait, Mecca, Ả Rập Xê Út: 15 tỉ USD vào năm 2012

Theo Sotheby's, chính phủ Ả Rập Xê Út đã xây dựng khu phức hợp Abraj Al Bait để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hàng triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca mỗi năm. Rất khó để xác định chính xác chi phí của từng tòa nhà riêng lẻ, nhưng tổng cộng bảy tòa nhà chọc trời này (cao nhất 452m) ước tính trị giá 15 tỉ đô la.

Hudson Yards, New York: 25 tỉ USD vào năm 2020

ẢNH: REUTERS

Khu phức hợp Hudson Yards, bao gồm không gian dân cư, thương mại và bán lẻ ở phía tây Manhattan. Nhóm đứng sau dự án khổng lồ này đã huy động được 5 tỉ USD chỉ riêng cho khu 30 Hudson Yards vào năm 2015. 16 tòa nhà được tập trung trong khu vực, tạo không gian cho 4.000 căn hộ và 55.000 người lao động...

Cây cầu ở Việt Nam vào top 10 kỳ quan kiến trúc thế giới

Đây là những cây cầu không đơn giản là lối đi kết nối đôi bờ, chúng là những kỳ quan kiến trúc.

