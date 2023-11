Ngắm phố cổ Hội An mùa nước lũ từ trên cao

Sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) nằm ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến phố đi bộ ngập sâu. Khi mùa lũ ở Hội An về, rất nhiều du khách tìm đến phố cổ Hội An để được lội nước lũ. Nhiều người thích thú khi thuê ghe chạy một vòng ngắm và chụp ảnh những mái nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Lội lụt, đi thuyền ngắm phố cổ Hội An mùa mưa lũ cũng trở thành "niềm vui khám phá" của nhiều du khách.



Đến khoảng 7 giờ sáng nay, mực nước đo được 1,52m, trên báo động 2 là 0,02m và đang xuống chậm. Đây là lần thứ 2 trong năm, phố cổ Hội An ngập trong nước lũ DUY HẬU

Nhiều tuyến đường đi bộ trong phố cổ Hội An ngập sâu nhìn từ trên cao DUY HẬU

Nước ở sông Hoài dâng cao gây ngập cục bộ một số tuyến phố đi bộ trong phố cổ Hội An như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ... NGUYỄN XUÂN ANH

Tuyến đường Bạch Đằng trải dài ven sông Hoài ngập sâu từ 0,5 - 1m. Chị Nguyễn Thị Mai Hoa (23 tuổi, đến từ TP.Đà Nẵng) cho biết phố cổ Hội An không chỉ đẹp quanh năm mà khi mùa mưa lũ về vào Hội An trải nghiệm lội nước lũ, đi thuyền dọc sông Hoài ngắm phố cổ cũng là một trải nghiệm thú vị... NGUYỄN XUÂN ANH

Phố cổ Hội An lên đèn nhìn từ sông Hoài NGUYỄN XUÂN ANH

Hội An cũng vừa được công nhận danh hiệu "thành phố sáng tạo của UNESCO" trong lĩnh vực thủ công, nghệ thuật dân gian DUY HẬU

Dạo thuyền trên sông Hoài ngắm những mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi là ý tưởng tuyệt vời của nhiều du khách khi đến Hội An mùa nước lũ DUY HẬU

Một số tuyến đường ở trung tâm phố cổ ngập nước DUY HẬU

Phố cổ Hội An bốn bề bao vây bởi nước lũ cũng thu hút nhiều tay máy "săn ảnh" DUY HẬU

Hội An về đêm với những dàn đèn lồng rực sáng càng tô đậm thêm vẻ đẹp cổ kính của Di sản văn hóa thế giới NGUYỄN XUÂN ANH

Du khách đi thuyền ngắm những mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi khi nước lũ về NGUYỄN XUÂN ANH

Theo thông báo của chính quyền Hội An, do nước ngập sâu, có nhiều nơi nước dâng trên 1m nên một số trường đã cho học sinh tạm nghỉ học vào sáng nay 15.11. Trong ảnh là khu vực đầu cầu An Hội ngập sâu DUY HẬU

Du lịch trải nghiệm mùa mưa lũ là một trải nghiệm thú vị không chỉ đối với du khách trong nước mà cũng là một “hot trend” đối với du khách nước ngoài NGUYỄN XUÂN ANH

Nhiều du khách đội mưa lớn để trải nghiệm mùa nước lũ Hội An nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp NGUYỄN XUÂN ANH