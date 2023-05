Phố đi bộ Phan Châu Chinh ở Hội An mới được mở rộng có gì?

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) tối 15.5 tổ chức khai trương "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" tại tuyến đường Phan Châu Trinh.



Giai đoạn 1 mở rộng "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" tại tuyến đường Phan Châu Trinh triển khai từ 15.5. Phố đi bộ hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, từ 17 giờ 30 đến 21 giờ 30 trong khung giờ mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông,

Không gian hoạt động từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ tại tuyến đường Phan Châu Trinh NAM THỊNH

Dự kiến giai đoạn 2 dự kiến thực hiện từ ngày 1.1.2024. Thời gian hoạt động từ 15 giờ đến 21 giờ 30 vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông, cũng vào tất cả các ngày trong tuần.

Không gian hoạt động từ ngã ba đường Hoàng Diệu - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Song song với việc mở rộng không gian phố đi bộ, TP.Hội An cũng đưa vào nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghệ thuật để phục vụ nhân dân và du khách như: Hát bội tại Văn chỉ Minh Hương; trình diễn âm nhạc của nhóm nhạc "Cung đàn xưa" tại số 49 Phan Chu Trinh.

Ngoài ra, còn có không gian trà đạo, dập tranh giấy dó, vẽ đầu lân, mặt nạ ông Địa tại đình Hội An; trò chơi dân gian tại hồ Pháp Bảo; giao lưu bóng rổ, dạy tiếng Hoa tại Hội quán Ngũ Bang… nhằm mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.

Du khách tham quan phố cổ NAM THỊNH

Thành phố cũng bố trí các điểm giữ xe không thu phí cho người dân sinh sống trong khu vực, các điểm giữ xe cho du khách, các điểm trung chuyển xe du lịch và kiện toàn hệ thống nhà vệ sinh công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Trước đó, từ năm 2004, đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" được tổ chức tại khu phố cổ Hội An. Qua gần 20 năm triển khai, đề án không chỉ tác động sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo mang đến cho du khách không gian an toàn, yên tĩnh để thưởng ngoạn cảnh quan và khám phá lịch sử, văn hóa, con người Hội An.

Từ 15.5, TP.Hội An bắt đầu triển khai phương án mới trong công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An. Đáng chú ý, chính quyền địa phương siết chặt việc bán vé tham quan phố cổ, đặc biệt là không "bỏ lọt" khách đi theo tour nhằm ngăn chặn tình trạng thất thu vé.