Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ngắm phối cảnh đường trên cao 6 làn xe dọc QL 51 nối TP.HCM với Đồng Nai

Hà Mai
04/05/2026 10:42 GMT+7

Tuyến đường trên cao dọc QL 51, kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào 2029.

Như Thanh Niên đã đưa tinHĐND tỉnh Đồng Nai ngày 28.4 đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc QL 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Công trình nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Nai; tăng cường khả năng kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Phối cảnh nút giao Hương Lộ 2

Dự án có điểm đầu dự án tại đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Trấn Biên; điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,612 km. Đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Nút giao Cổng 11 nằm tại phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, là điểm giao cắt chiến lược giữa QL 51, đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP. Biên Hòa) và đường Bùi Văn Hòa

Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Nút giao Ngã tư Vũng Tàu và đoạn Ql 51 đến Cổng 11 hiện đang quá tải nghiêm trọng. Khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành (dự kiến trong năm nay), tuyến đường trên cao này sẽ tạo ra trục giao thông xuyên suốt từ TP.HCM qua Đồng Nai xuống thẳng Bà Rịa - Vũng Tàu mà không bị xung đột giao thông đô thị.

Phối cảnh đoạn nút giao Ngã tư Vũng Tàu

Phần lớn lộ trình (khoảng 4,6 km) là cầu cạn chạy dọc phía trên QL 51 hiện hữu, thiết kế 6 làn xe trên cao với vận tốc 80 km/giờ

Phần đường bên dưới là QL 51 hiện hữu sẽ được chỉnh trang, cải tạo để đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp


Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tuyến QL 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM); kết nối các Khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải.

Hiện QL 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các loại phương tiện giao thông, vận chuyển hàng hóa làm tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực. Mặt khác, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu được đưa vào khai thác sử dụng giảm tải cho QL 51 nhưng sẽ tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Do đó việc sớm đầu tư tuyến đường Quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11, kết nối với nút giao đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách.

Khơi thông nguồn lực hạ tầng nhờ mô hình BT

Sau giai đoạn tạm dừng, nhiều dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) với quy mô hàng ngàn tỉ đồng đã được khởi động, trở thành động lực then chốt đột phá hạ tầng, bứt phá kinh tế.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
