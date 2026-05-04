Ngắm phối cảnh đường trên cao 6 làn xe dọc QL 51 nối TP.HCM với Đồng Nai

Như Thanh Niên đã đưa tin, HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 28.4 đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc QL 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Công trình nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Nai; tăng cường khả năng kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Dự án có điểm đầu dự án tại đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Trấn Biên; điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,612 km. Đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.
Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tuyến QL 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM); kết nối các Khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải.
Hiện QL 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các loại phương tiện giao thông, vận chuyển hàng hóa làm tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực. Mặt khác, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu được đưa vào khai thác sử dụng giảm tải cho QL 51 nhưng sẽ tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Do đó việc sớm đầu tư tuyến đường Quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11, kết nối với nút giao đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách.
