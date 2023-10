Ngắm rừng tràm Trà Sư, bối cảnh trong phim 'Đất rừng phương Nam'

Bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bộ phim được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Đất rừng phương Nam kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Thông qua đó, vẻ đẹp thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20 cũng được khắc họa