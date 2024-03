Ngắm vẻ đẹp tươi xanh của ngôi trường diễn ra Tư vấn mùa thi sáng mai

Vào sáng mai (23.3), chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Lâm Đồng và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức, diễn ra tại sân A25 trong khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt.

Đây là ngôi trường ĐH có khuôn viên rộng, không gian xanh và cảnh quan thuộc diện đẹp nhất nước; trước đây vào đầu thập niên 70 thế kỷ 20, trường từng được đánh giá là một trong những ĐH đẹp nhất Đông Nam Á.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Đà Lạt, cho biết đây là năm thứ 8 nhà trường phối hợp với Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Lâm Đồng với vai trò đồng tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi. Ông Duy đánh giá Tư vấn mùa thi là một chương trình hết sức ý nghĩa của Báo Thanh Niên được tổ chức hằng năm trước khi học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH.

Cũng theo ông Duy, để chuẩn bị cho chương trình Tư vấn mùa thi năm 2024, Trường ĐH Đà Lạt đã thành lập Ban phối hợp tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị một số công việc như: chuẩn bị sân khấu, bạt che nắng, backdrop, âm thanh, ghế ngồi cho hơn 2.000 học sinh về tham dự chương trình.

Bên cạnh đó, nhà trường chuẩn bị đường truyền internet tốc độ cao phục vụ phát sóng trực tuyến chương trình trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Sinh viên tình nguyện cũng được phân công hỗ trợ, hướng dẫn học sinh về tham dự, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và công tác lễ tân, phục vụ.

Trường cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng cử cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho chương trình.

Chiều 22.3, các trường ĐH tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2024 tất bật chuẩn bị gian hàng để giới thiệu chương trình học.

Trường ĐH Đà Lạt được thành lập năm 1976, trên cơ sở Viện ĐH Đà Lạt được thành lập năm 1958. Trường ĐH Đà Lạt mới kỷ niệm 65 năm vào tháng 10.2023 BÁ DUY

Trường ĐH Đà Lạt tọa lạc trên một ngọn đồi rộng khoảng 38 ha với 40 tòa nhà mang kiến trúc hiện đại nằm rải rác dọc theo những con đường nhỏ quanh co uốn khúc trong rừng thông xanh BÁ DUY

Là một cơ sở giáo dục uy tín, theo bảng xếp hạng uniRank năm 2018, Trường ĐH Đà Lạt là trường có thứ hạng cao nhất tại vùng Tây nguyên, đứng thứ 10 tại miền Trung BÁ DUY

