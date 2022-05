Ngăn ‘bà hỏa’ tới sân Mỹ Đình trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Công an kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan.