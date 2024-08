Ngăn chặn 'chết trắng': Bí ẩn sau túp lều của bụi đời ma túy

Phát hiện 1.622 vụ vi phạm về ma túy trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an TP.HCM và công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ, 4.139 nghi phạm có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ, tăng 538 vụ - tương ứng tăng 49,63%, tăng 1.849 nghi phạm - tương ứng tăng 80,74%), đã thu giữ hơn 736 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố 1.368 vụ và 2.590 bị can; xử lý hành chính 223 vụ và 1.470 người; xử lý khác 31 vụ và 79 nghi phạm.

Riêng trong tháng 6.2024, tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã xác lập đấu tranh, khám phá 274 vụ, bắt 675 nghi phạm (so với cùng kỳ, tăng 64 vụ - tương ứng 30,48%, tăng 194 nghi phạm - tương ứng 40,33%); thu giữ hơn 62,3 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội có liên quan. Khởi tố 219 vụ và 424 bị can; xử phạt hành chính 24 vụ và 145 nghi phạm, nghi can.