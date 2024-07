Ngăn chặn 'chết trắng': Tụ điểm ma túy khu Mả Lạng do 3 mẹ con cầm đầu

Nằm giữa trung tâm Q.1, được bao bọc bởi 4 con đường Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu - Nguyễn Trãi, khu Mả Lạng được biết đến là nơi nhiều nghi phạm buôn bán, sử dụng ma túy công khai.



Sau nhiều năm, dưới sự chung tay của các cấp chính quyền và công an địa phương, khu Mả Lạng đã được chuyển hóa, tình hình an ninh khu vực không còn phức tạp như trước.

Tuy nhiên, Công an Q.1 vẫn không một phút lơ là, công tác dân vận, tuyên truyền, áp dụng các biện pháp truy quét tội phạm quyết liệt luôn được áp dụng từng ngày, từng giờ. Và từ đây, một đường dây ma túy dần lộ diện…

Theo dấu chân người nghiện

Trong quá trình quản lý địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Q.1 (Công an TP.HCM) phát hiện có một số người lạ mặt thường xuyên đến hẻm 263 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) vào lúc nửa đêm, rạng sáng. Những người này có hành tung bất thường, không phải là dân địa phương nên nhanh chóng bị đưa vào diện tình nghi của lực lượng trinh sát.

Tuy nhiên, khu Mả Lạng nổi tiếng với những hẻm nhỏ, sâu, liên thông chằng chịt với nhau, cộng với thành phần cư dân phức tạp khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình lần theo dấu chân nghi phạm.

"Xác định cuộc chiến phòng, chống tội phạm về ma túy đầy cam go, thách thức nên anh em trinh sát phải kiên trì, mất rất nhiều thời gian để làm rõ. Đặc biệt, các đối tượng thường đến đây vào ban đêm nên có nhiều lúc chúng tôi thức trắng đêm lần theo dấu vết", một trinh sát chia sẻ.

Chắp nhặt từng manh mối thông tin, kết hợp cùng hồ sơ quản lý các nghi can liên quan đến ma túy trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Q.1 đã xác định được những người lạ đến hẻm 263 Nguyễn Trãi để mua trái phép chất ma túy về sử dụng. Ngày 28.5, đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh với ổ ma túy trong hẻm 263 Nguyễn Trãi ở khu Mã Lạng.



Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng trinh sát tiếp tục chia thành nhiều tổ, bám sát địa bàn cả ngày lẫn đêm để thu thập thêm thông tin, xác định thời cơ. Chiều tối 13.6, đồng loạt các tổ trinh sát đón lõng, bắt gọn 10 người nghiện gồm: Nguyễn Hữu Thành Công (34 tuổi, ở TP.Thủ Đức), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, ở Q.1), Vương Trọng Quốc (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, cùng ở Q7), Đoàn Thanh Lâm (30 tuổi) và Nguyễn Phong Vương (29 tuổi, cùng ở Q.3), Mus Sa Fa (26 tuổi, ở Q.4), Nguyễn Minh Trường (32 tuổi, ở Q.8), Diệp Lê Chí Khang (32 tuổi, ở Q.10), Đinh Nhi Ko Lai (29 tuổi, ở Q.Gò Vấp - tên thường gọi Nhikolai Đinh, là người mẫu, diễn viên).

Khám xét những người nghiện, công an phát hiện nhóm người này đều đang cất giữ trong người từ 1 - 2 gói ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy nhóm người này đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, 10 nghi phạm nói trên đều khai nghiện ma túy nặng. Thời gian gần đây, các nghi phạm này biết có một "người phụ nữ ngoài 50 tuổi" cùng 2 con trai bán ma túy trong hẻm 263 Nguyễn Trãi nên thường xuyên lui tới để mua ma túy về sử dụng.

Chân tướng người phụ nữ gieo rắc 'cái chết trắng'

Từ lời khai của 10 nghi phạm, công an xác định "người phụ nữ ngoài 50 tuổi" chính là Trịnh Thị Hòa (55 tuổi). Hòa có lý lịch bất hảo với 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hòa cùng 2 con trai là Trịnh Bá Hào (35 tuổi) và Trịnh Bá Hóa (33 tuổi) thuê nhiều căn nhà khác nhau trong hẻm 263 Nguyễn Trãi, vừa làm nơi sinh sống vừa làm "sào huyệt" cất giấu ma túy để bán cho người nghiện.

Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của 3 mẹ con Hòa, Ban chuyên án quyết định tấn công, triệt phá ổ nhóm tội phạm.

Vào khoảng 2 giờ 40 ngày 14.6, tổ công tác phát hiện Hòa đứng trước nhà số 163/43 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng công an phát hiện tay phải của Hòa cầm 750.000 đồng và 1 ví da màu đỏ đựng 13 gói ma túy dạng Methamphetamine. Tiếp tục khám xét, lực lượng công an thu giữ thêm 10 gói ma túy trong túi quần bên phải của Hòa.

Qua đấu tranh, Hòa khai 2 con trai của mình là Trịnh Bá Hào và Trịnh Bá Hóa đang trú tại một căn nhà khác trong hẻm 263 Nguyễn Trãi và phụ giúp Hòa mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, Công an Q.1 tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 anh em Hào và Hóa, thu giữ 2 gói ma túy, được cất giấu trong bồn cầu nhà vệ sinh.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Thị Hòa và phát hiện ma túy được cất giấu nhiều chỗ trong nhà. Kết quả thu giữ tại kệ bàn thờ ông địa có 2 gói ma túy, 1 gói ma túy để trên nóc tủ nhựa. Bên trong tủ nhựa có 1 ví da màu nâu đựng nhiều gói nhỏ, 1 cân điện tử, 10 triệu đồng...

Thời gian đầu làm việc với cơ quan công an, Hòa quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trịnh Thị Hòa khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định mua bán ma túy để kiếm lời. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hòa liên hệ với một nam thanh niên lạ mặt, không rõ lai lịch, để mua ma túy.

Hòa cho biết đã mua ma túy của thanh niên lạ mặt nhiều lần, sau đó đem về nhà số 263/43 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), chia thành nhiều gói nhỏ để bán cho các người nghiện với giá 250.000 đồng/gói.

Ngày 10.6, Hòa tiếp tục mua 2 hộp, gồm 10 gói ma túy dạng đá rồi phân chia thành 48 gói nhỏ. Chỉ trong 3 ngày, từ 11.6 - 13.6, Hòa bán gần 20 gói. Đến rạng sáng 14.6, khi Hòa vừa bán xong 3 gói ma túy thì bị công an bắt giữ, 26 gói ma túy còn lại bị công an thu giữ.

Phụ mẹ bán ma túy vì... mẹ không được khỏe

Trịnh Bá Hào, Trịnh Bá Hóa khai nhận thuê nhà sống gần nhà mẹ. Đầu tháng 6.2024, Hào và Hóa thấy mẹ không được khỏe nên qua phụ giúp bán chất cấm cho người nghiện. Sau mỗi phi vụ thành công, Hào và Hóa sẽ được mẹ trả tiền công theo từng ngày và lo mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, kể cả tiền thuê nhà.

Trong ngày 13.6, Hào bán ma túy cho 4 người nghiện, còn Hóa bán cho 1 người nghiện. Số ma túy mà lực lượng công an khám xét, thu giữ ở nhà Hào và Hóa là của Hòa đưa, nhưng 2 con trai chưa kịp bán.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hòa, Trịnh Bá Hào và Trịnh Bá Hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành Công, Nguyễn Văn Minh, Vương Trọng Quốc, Nguyễn Văn Thành, Đoàn Thanh Lâm, Nguyễn Phong Vương, Mus Sa Fa, Nguyễn Minh Trường, Diệp Lê Chí Khang, Đinh Nhi Ko Lai về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Đinh Nhi Ko Lai (nghệ danh là Nhikolai Đinh) được nhiều người biết đến với biệt danh nam thần mang 2 dòng máu Việt - Nga, người mẫu từng thi Vietnam's Next Top Model. Nhikolai Đinh từng tham gia nhiều gameshow, MV ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhikolai Đinh thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang và làm giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp trong nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nhikolai Đinh không còn hoạt động nhiều ở lĩnh vực giải trí như trước.

