Ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Chiều 15.12, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về công tác y tế với các công việc trọng tâm về khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận các thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm A/H5N1, Covid-19 tại một số quốc gia trong khu vực, gần với Việt Nam. Bộ Y tế nhận định, trong nước, hiện đang trong giai đoạn vào mùa đông - xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, rubella, ho gà..., tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương, du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi có bệnh lý nền.

Bộ Y tế cũng cảnh báo, dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm vẫn xảy ra rải rác ở các địa phương, là nguy cơ lây nhiễm sang người, đặc biệt trong mùa đông - xuân.

Trước thực tế một số nước gia tăng mạnh ca mắc Covid-19, TS Hoàng Minh Đức, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho hay tại Việt Nam, dịch Covid-19 vẫn đang được kiểm soát; số mắc ghi nhận thấp, rải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng; số nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị thấp. "Tuy nhiên, để kiểm soát hiệu quả, bền vững với Covid-19 và sẵn sàng, chủ động nếu Covid-19 quay trở lại, Bộ Y tế đã có kế hoạch ứng phó trong tình huống dịch Covid-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống", ông Đức cho biết.

TP.HCM: Nguy cơ Covid-19 gia tăng trở lại

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện vùng Tây Thái Bình Dương đang có số ca mắc Covid-19 tăng, trong đó có các quốc gia Úc, New Zealand, Singapore, đảo Guam và Brunei Darussalam. Đáng lưu ý đó là một biến thể của Omicron BA.2.86 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nâng cấp từ biến thể giám sát (VUM) lên thành biến thể được quan tâm (VOI). Tính theo thời điểm hiện nay, WHO đang theo dõi 4 biến thể VOI của SARS-CoV-2, gồm: XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5 và BA.2.86. Chính vì vậy, nguy cơ số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM gia tăng trở lại là khó tránh khỏi.

Nguy cơ số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM gia tăng trở lại





Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường giám sát ca bệnh, giám sát các biến thể Covid-19 lồng ghép trong giám sát tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính. Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trên toàn thành phố. Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng hô hấp cấp tính (sốt, ho khó thở...) nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền. Với người cao tuổi, người có bệnh nền nặng, người có bệnh lý suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai thì nên làm xét nghiệm sớm và tiêm phòng vắc xin phòng ngừa cúm, viêm phổi để chủ động phòng ngừa các bệnh lý hô hấp khác...