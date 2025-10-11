Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngăn chặn nhóm người hành lễ trái phép ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/10/2025 16:57 GMT+7

Công an xã Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm người tổ chức cúng bái, hành lễ trái quy định tại khu vực thác Pạc Sủi, ngăn nguy cơ phát sinh tụ điểm tín ngưỡng tự phát.

Ngày 11.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an xã Tiên Yên vừa xử lý vụ việc liên quan đến một nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hành lễ trái phép tại khu vực thác Pạc Sủi, thôn Pạc Sủi.

Ngăn chặn nhóm người hành lễ trái phép ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Tiên Yên lập biên bản sự việc sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trái quy định

ẢNH: N.T

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Tiên Yên đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tiên Yên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pạc Sủi tiến hành kiểm tra hiện trường. 

Tổ công tác phát hiện 4 người đang tiến hành các nghi thức cúng bái, lập bàn thờ tạm và dựng lán che trái phép tại khu vực miếu làng.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu nhóm này dừng ngay hoạt động trái quy định, tự tháo dỡ lán tạm, thu dọn đồ cúng và rời khỏi khu vực. Đồng thời, cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích cho các cá nhân về quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng tín ngưỡng tập trung đông người hoặc truyền bá mê tín dị đoan.

Theo Công an xã Tiên Yên, việc phát hiện và xử lý kịp thời đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng tự phát, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và nếp sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực.

Chính quyền xã Tiên Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật, đồng thời tích cực thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết và ổn định xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Công dân có được đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng?

Công dân có được đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng?

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, người dân cần nắm rõ quy trình, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

Khám phá thêm chủ đề

thác Pạc Sủi Công an xã Tiên Yên Công an tỉnh Quảng Ninh tôn giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận