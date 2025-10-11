Ngăn chặn nhóm người hành lễ trái phép ở Quảng Ninh

Ngày 11.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an xã Tiên Yên vừa xử lý vụ việc liên quan đến một nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hành lễ trái phép tại khu vực thác Pạc Sủi, thôn Pạc Sủi.

Cán bộ Công an xã Tiên Yên lập biên bản sự việc sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trái quy định ẢNH: N.T

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Tiên Yên đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tiên Yên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pạc Sủi tiến hành kiểm tra hiện trường.

Tổ công tác phát hiện 4 người đang tiến hành các nghi thức cúng bái, lập bàn thờ tạm và dựng lán che trái phép tại khu vực miếu làng.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu nhóm này dừng ngay hoạt động trái quy định, tự tháo dỡ lán tạm, thu dọn đồ cúng và rời khỏi khu vực. Đồng thời, cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích cho các cá nhân về quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng tín ngưỡng tập trung đông người hoặc truyền bá mê tín dị đoan.

Theo Công an xã Tiên Yên, việc phát hiện và xử lý kịp thời đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng tự phát, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và nếp sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực.

Chính quyền xã Tiên Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật, đồng thời tích cực thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết và ổn định xã hội tại địa phương.