Ngân hàng đẩy mạnh thanh toán thẻ tín dụng

Săn vali, đập hộp điện thoại… khi thanh toán thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế OCB, với tổng giá trị quà tặng lên đến 3 triệu đồng/khách hàng khi chi tiêu đạt điều kiện. OCB tặng vali trị giá đến 1,9 triệu đồng khi khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế và thanh toán chi tiêu qua thẻ đạt từ 8 triệu đồng với tối thiểu 3 giao dịch. Không những vậy, khách hàng còn được hoàn tiền 1,1 triệu đồng khi chi tiêu 30 triệu đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công, tối thiểu 7 giao dịch hợp lệ mỗi 30 ngày trong kỳ xét thưởng.

Dòng điện thoại iPhone 17 vừa mới ra mắt thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng gần đây. Để hỗ trợ khách hàng, OCB giảm trực tiếp 1 triệu đồng cho đơn hàng mua sản phẩm iPhone 17 series và iPhone Air bằng thẻ tín dụng quốc tế OCB (Mastercard/ JCB) khi khách hàng mua tại các cửa hàng điện máy của Thế giới Di động, Điện máy Xanh, TopZone, CellphoneS, FPT Shop. Đặc quyền riêng cho chủ thẻ OCB Mastercard Platinum, hoàn tiền đến 15% cho lĩnh vực mua sắm công nghệ lên đến 1,5 triệu/tháng, do đó tổng ưu đãi đang lên đến 2,5 triệu đồng khi mua iPhone 17 series và iPhone Air. Không những vậy, khách hàng mua sắm trên Shopee, Lazada sẽ được tận hưởng ưu đãi giảm đến 200.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế OCB.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Các ngân hàng không ngừng cải tiến và nâng cấp sản phẩm, dịch vụ thanh toán thẻ để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Điều này bao gồm việc triển khai các phương thức thanh toán tiện lợi, an toàn và nhanh chóng. Thúc đẩy tốc độ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng lên một cách nhanh chóng. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch không dùng tiền mặt tăng 44,4% về số lượng và 25,04% về giá trị; riêng giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159% về giá trị. Những con số này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số.

Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt góp phần vào mục tiêu Net Zero khi giảm thiểu chi phí sản xuất và vận chuyển tiền mặt, hạn chế rủi ro tiền giả; thúc đẩy nền kinh tế số và công nghệ xanh phát triển. OCB đang tích cực thúc đẩy thanh toán thẻ như một phần trong chiến lược chuyển đổi số và phát triển kinh tế quốc gia. Ngân hàng đã có những động thái hợp tác chiến lược và ra mắt các sản phẩm thẻ đa dạng, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Việc thúc đẩy thanh toán thẻ và các giải pháp tài chính số của OCB góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng tới một nền kinh tế không tiền mặt. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn cho người dân và doanh nghiệp mà còn giúp minh bạch hóa các giao dịch, hỗ trợ quản lý tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.