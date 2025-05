Ngân hàng hiểu rõ khách hàng cho vay sẽ dễ hơn

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết 68, là giải pháp toàn diện và chi tiết, không chỉ tác động thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa mà còn tác động đến lĩnh vực ngân hàng (NH). DN hiện quan tâm hai lĩnh vực là cho vay tín chấp và cơ chế hỗ trợ cho DN. Về cơ chế, chính sách, đến nay đã có rất nhiều để hỗ trợ cho DN vừa và nhỏ. Điển hình là cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là xuất khẩu, DN nông thôn, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và DN ứng dụng công nghệ cao với lãi suất cho vay ngắn hạn không quá mức tối đa mức quy định của NH trung ương. Chính sách này đã triển khai suốt trong nhiều năm qua.

Hội thảo Xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường ẢNH; ĐỌC LẬP

Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng tín dụng vẫn hạn chế, DN vẫn còn không tiếp cận được vốn do vấn đề minh bạch tài chính. Với tinh thần của Nghị quyết 68 là xây dựng hệ thống tài chính của khu vực kinh tế tư nhân, DN nhỏ vừa lành mạnh, chuẩn mực hệ thống kế toán, kiểm toán rõ ràng. Nếu DN làm tốt điểm này thì đó là nguồn thông tin vô giá phục vụ công tác thẩm định, đánh giá, chấm điểm tín dụng khách hàng. Tất cả điều này thúc đẩy tiêu dùng, cho vay không cần tài sản đảm bảo.

Ngược lại, Nghị quyết 68 cũng yêu cầu ngành NH cần đa dạng hóa phương thức cho vay: cho vay dựa trên cơ sở dữ liệu, dòng tiền, phương án sản xuất, và quy mô DN. Hiện ngành NH đã triển khai nhưng hạn chế lớn nhất là thiếu dữ liệu, thiếu thông tin.

"Nghị quyết 68 yêu cầu kết nối dữ liệu giữa NH, thuế, hải quan và cơ quan chức năng... Đây là nguồn dữ liệu không chỉ có tính pháp lý mà còn hỗ trợ NH thẩm định, đánh giá khách hàng chính xác, giảm rủi ro cho vay. Từ đó giảm bớt cho vay có tài sản đảm bảo, đa dạng hóa hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, phương thức sản xuất kinh doanh, dựa trên dữ liệu. Bởi bản chất của tín dụng là niềm tin. Khi đã hiểu rõ khách hàng rồi thì dễ dàng cho vay hơn", ông Lệnh nhấn mạnh và thừa nhận, trước đây, NH chủ yếu cho vay theo tài sản đảm bảo, khiến nhiều DN khó tiếp cận tín dụng. Cho vay theo tín chấp khó hơn vì DN phải minh bạch báo cáo tài chính, hoạt động hiệu quả. Thường thì DN truyền thống, gắn bó với NH 15 - 20 năm mới được áp dụng. Nghị quyết 68 tạo 2 động lực lớn là yêu cầu DN đổi mới tài chính lành mạnh, minh bạch, chuẩn hóa kế toán. Đồng thời liên kết dữ liệu NH với cơ quan quản lý. Điều này sẽ hạn chế các DN có hai hệ thống kế toán.

Đối với chính sách lãi suất, ông Nguyễn Đức Lệnh khẳng định, hiện nay rất tốt so với nhiều năm trước đây. Với chính sách lãi suất tốt, kinh tế vĩ mô ổn định là điều kiện thuận lợi để DN mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tại TP.HCM, dư nợ tín dụng đạt 4,018 triệu tỉ đồng (tăng 3,6% so với cuối năm 2024), trong đó dư nợ DN nhỏ vừa chiếm 38,5% (trên 1,5 triệu tỉ đồng). Ngành dịch vụ (du lịch, logistics) chiếm 35,5% tổng dư nợ, tăng 3,6% so với cuối năm 2024. "Chính sách lãi suất thấp và môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hỗ trợ DN tăng trưởng. Chính sách trúng, đúng sẽ trở thành hiệu quả, giúp tiết giảm chi phí, tạo động lực cho DN, không chỉ DNiệp tư nhân mà toàn bộ nền kinh tế phát triển" ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.