Ngân hàng khẳng định vẫn ưu tiên cho người dân vay mua nhà, nhất là người trẻ

Sau khi lắng nghe "nỗi niềm" của các doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS) về nỗi lo siết tín dụng tại Hội thảo "Tín dụng BĐS, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (17.4), ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết: Các ngân hàng thương mại hoạt động trên phương châm đảm bảo quản trị rủi ro và tuân thủ về chính sách chung của nền kinh tế theo chỉ đạo từ phía NHNN.

Ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng Á Châu (ACB) phát biểu tại hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: ĐỘC LẬP

Thực tế, lãi suất thời gian vừa qua có điều chỉnh tăng nhưng không phải cứ tăng là ngân hàng lời cao. Bản thân các ngân hàng thương mại như ACB cũng không muốn tăng lãi suất quá cao vì nếu người vay chấp nhận lãi cao thì nghĩa là rủi ro cũng cao, ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động của các ngân hàng. Từ đầu tháng tư đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của NHNN, lãi suất cũng đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Một số ngân hàng đã giảm từ 0,5 - 1%/năm.

Trước lo ngại của một số DN BĐS CN về cơ hội và khả năng tiếp cận vốn, ông Nguyễn Lê Nam khẳng định: "Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo kiểm soát cho vay trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) không đồng nghĩa không cho vay mà cho vay vào đúng chỗ, đúng đối tượng, đảm bảo nhu cầu thật được đáp ứng".

Cụ thể, ngân hàng rất thấu hiểu với tính chất không thể có nguồn vốn ngắn hạn đối với các DN đầu tư lĩnh vực BĐS CN. Do đó, ACB đang thiết kế các gói giải pháp cho vay phù hợp theo phương án đầu tư, kinh doanh của từng DN, không cứng nhắc cho vay ngắn hạn. Với các dự án KCN, ACB luôn cùng DN bàn thảo, đưa kế hoạch để xây dựng phương án dòng tiền trả nợ và dòng vốn giải ngân phù hợp. Song song, ACB cam kết nghiêm túc thực thi theo các phương án cung cấp vốn đã hứa với khách hàng.

Với đối tượng người vay vốn là những nhà đầu tư, người mua nhà cuối cùng, ACB xác định những cá nhân, tổ chức thực sự có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở, không phải đầu cơ thì cần điều chỉnh cơ chế, chính sách, nhất là quy trình để có từng giải pháp riêng cho từng nhóm đối tượng. Từ người làm công ăn lương, làm chủ DN cho tới những người có thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp... đều có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng với phương án phù hợp.

Đặc biệt, trong bối cảnh biến động kinh tế có thể ảnh hưởng tới thu nhập khách hàng như hiện nay, ACB lưu ý sẽ thiết kế phương án để dòng tiền trả nợ hợp lý cho khách hàng cá nhân, đơn cử như phân khúc trả góp có thể trả dần theo mức góp bậc thang, không chia đều. Thời gian tài trợ cá nhân tại ACB cũng lên tới 30 năm, đủ để cá nhân, nhất là các bạn trẻ đủ điều kiện tiếp cận vốn vay tín dụng cho nhu cầu nhà ở.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận nhu cầu hợp lý của khách hàng để cấp tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực BĐS nhà ở. Không chỉ cá nhân mua nhà mà nếu các DN có phương án hoạt động rõ ràng, minh bạch, khả thi thì chúng tôi cũng luôn đón nhận nhu cầu, đồng hành cùng DN xây dựng gói tín dụng phù hợp" - ông Nguyễn Lê Nam nói.







