Ngân hàng lớn nhất thế giới bị tấn công mạng, phải xử lý giao dịch bằng USB

Bloomberg ngày 10.11 đưa tin Công ty Dịch vụ Tài chính ICBC (ICBCFS), trụ sở tại New York (Mỹ), mới đây đã bị tấn công mạng khiến họ không thể hoàn tất các giao dịch trái phiếu kho bạc Mỹ. Cụ thể, các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết các giao dịch này đã bị ngắt kết nối khỏi các hệ thống bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Do đó, ICBCFS phải gửi các thông tin cần thiết cho các bên đó bằng cách cử người chuyển USB dữ liệu đi khắp quận Manhattan của New York.

ICBCFS hoạt động độc lập với ICBC dù là công ty con BLOOMBERG

Vụ tấn công bắt đầu vào ngày 8.11 và kéo dài đến ngày 9.11. Cuối ngày 9.11, ICBCFS đăng thông cáo trên website xác nhận rằng công ty đã "gặp phải một cuộc tấn công bằng ransomware (mã độc tống tiền) dẫn đến sự gián đoạn đối với một số hệ thống [dịch vụ tài chính] nhất định". Thông cáo cho hay ICBCFS đã khống chế tình hình bằng cách ngắt kết nối và cô lập các hệ thống bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết họ đang “tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và... đang nỗ lực phục hồi” với sự trợ giúp của các chuyên gia bảo mật.

Cũng theo thông cáo, ICBCFS hoạt động độc lập với ICBC ở Trung Quốc, và cả trụ sở chính của ICBC ở Bắc Kinh lẫn chi nhánh ICBC ở New York đều không bị ảnh hưởng. Theo Bloomberg, ICBC là ngân hàng lớn nhất thế giới xét về giá trị tài sản.

Bắc Kinh ngày 10.11 cho biết ICBC đang cố gắng giảm thiểu tác động và tổn thất tiềm tàng sau vụ tấn công. "ICBC đã theo dõi chặt chẽ vấn đề và đã cố gắng hết sức trong việc ứng phó khẩn cấp và liên lạc giám sát", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, theo Reuters.

Ông Uông cũng cho hay các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường tại trụ sở chính của ICBC cũng như các chi nhánh và công ty con khác trên toàn cầu.

Song sự vụ đã gây lo lắng cho giới ngân hàng toàn cầu. "Đây thực sự là một cú sốc đối với các ngân hàng lớn trên thế giới. Vụ tin tặc tấn công ICBC sẽ khiến các ngân hàng lớn trên toàn cầu chạy đua để cải thiện khả năng phòng thủ của họ, bắt đầu từ hôm nay", Bloomberg dẫn lời ông Marcus Murray, người sáng lập công ty an ninh mạng Truesec ở Thụy Điển.

Nghi phạm tấn công ICBCFS là Lockbit, một nhóm tội phạm khét tiếng được cho là có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào tập đoàn Boeing của Mỹ cũng như công ty bưu điện Royal Mail của Anh trước đây. Lockbit thường đăng tên các nạn nhân của mình trên mạng, nhưng nhóm này đã không đề cập đến ICBC trong danh sách nạn nhân vào tối 9.11. Lockbit được cho là có liên hệ với Nga, theo Bloomberg.

Cơ quan quản lý tài chính của Anh ngày 10.11 cho biết họ đã biết về vụ tấn công nhằm vào ICBC và đang liên lạc với các cơ quan chức năng của Mỹ cũng như Anh.