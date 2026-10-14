Ngân hàng lớn thứ 2 Mỹ bị phạt 1,2 tỉ USD vì phạm luật

Mức phạt được ban hành hôm 13.10 đối với Bank of America - ngân hàng lớn thứ 2 nước Mỹ - là án phạt lớn thứ 3 trong lịch sử của Bộ Tài chính Mỹ, theo AP.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bank of America cũng đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 11,6 triệu USD với Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của bộ, liên quan "các vi phạm rõ ràng đối với nhiều chương trình trừng phạt, bao gồm các chương trình liên quan đến Iran, Nga, ma túy và chủ nghĩa khủng bố toàn cầu".

Logo của Bank of America, ngân hàng vừa hứng chịu mức phạt lớn thứ 3 trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mạng lưới Truy cứu tội phạm tài chính (FinCEN) của cơ quan này đã đưa ra mức phạt 1,2 tỉ USD đối với Bank of America vì "không giảm thiểu và báo cáo các rủi ro an ninh quốc gia ưu tiên".

750 triệu USD trong số tiền phạt sẽ được chuyển đến Văn phòng Kiểm toán tiền tệ Mỹ (OCC), là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan quản lý ngân hàng liên bang này áp đặt.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bank of America "thừa nhận đã cố ý vi phạm" Đạo luật Bảo mật ngân hàng năm 1970, đạo luật yêu cầu các ngân hàng phải hỗ trợ chính phủ phát hiện và ngăn chặn hành vi rửa tiền.

"Tuân thủ quy định về tội phạm tài chính là vấn đề nghiêm trọng, và chúng tôi có trách nhiệm phải thực hiện đúng chuẩn mực. Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan quản lý để đạt được các thỏa thuận giải quyết án phạt bắt nguồn từ các vi phạm được trích dẫn trong Lệnh đồng thuận năm 2024 của Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ (OCC) đã báo cáo trước đó cũng như cuộc điều tra của FinCEN. Chúng tôi đã đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ và phân công hàng ngàn nhân viên để chống tội phạm tài chính. Đội ngũ của chúng tôi đã tiến rất xa và cam kết hoàn thành công việc cần thiết để xử lý các vấn đề do các cơ quan quản lý nêu ra", Bank of America đưa ra tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: "Khi một ngân hàng ở quy mô này không đáp ứng được các nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt, hậu quả không chỉ dừng lại trong phạm vi nội bộ của ngân hàng đó mà còn khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ phải đối mặt với những rủi ro tài chính bất hợp pháp nghiêm trọng. Các hành động ngày hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ngay cả những định chế tài chính lớn nhất cũng không nằm trên pháp luật".