Ngân hàng nào đang có chính sách miễn phí top đầu thị trường?

Miễn 100% phí các giao dịch thường xuyên

Chỉ mất 1 phút để đăng ký gói tài khoản Sapphire, chủ tài khoản được miễn đến 6 loại phí khác nhau, bao gồm: Phí mở tài khoản số chọn theo ngày sinh, số điện thoại và các sự kiện đặc biệt của khách hàng; Phí quản lý tài khoản; Phí chuyển tiền liên ngân hàng trực tuyến; Phí thanh toán thuế eTax; Phí rút tiền ATM nội địa trong và ngoài hệ thống VIB và phí duy trì thẻ thanh toán quốc tế. Ngoài ra, khách hàng còn được giao dịch 0 đồng phí với gần 180 tiện ích thanh toán khác trên Ngân hàng số MyVIB 2.0. Chỉ trong vòng 6 tháng, VIB ghi nhận hàng triệu lượt khách hàng đăng ký dịch vụ này và ngày càng gia tăng số lượng khách hàng trải nghiệm các giải pháp miễn phí.

Bên cạnh gói tài khoản Sapphire, VIB còn có gói tài khoản Diamond dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu tận hưởng các đặc quyền ưu tiên. Với gói tài khoản Diamond, số lượng dịch vụ miễn phí còn được mở rộng thêm rất nhiều với các nhóm đặc quyền về tài chính, đặc quyền về trải nghiệm và đặc quyền phong cách sống.

Song song, VIB cũng vừa ra mắt tính năng chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên ứng dụng MyVIB 2.0. Theo đó, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác nhanh gọn trên ứng dụng ngân hàng số, chủ tài khoản có thể dễ dàng chuyển tiền quốc tế ngay tại nhà mà không phải di chuyển tới các quầy giao dịch hay xếp hàng chờ đợi. Từ ngày 1.7 đến ngày 30.9.2023, khách hàng sẽ được miễn phí chuyển tiền quốc tế trực tuyến và được hoàn đến 1 triệu đồng cho 30 giao dịch đầu tiên mỗi tháng trên MyVIB 2.0. Tham khảo thêm các ưu đãi dành cho khách hàng VIB tại đây.

Đăng ký 100% trực tuyến chỉ trong 1 phút

Để sở hữu gói tài khoản Sapphire, chủ tài khoản chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất trong chưa đầy 1 phút qua ứng dụng ngân hàng di động MyVIB 2.0 hoặc tại quầy cho trọn bộ 3 sản phẩm gồm: tài khoản thanh toán, dịch vụ Ngân hàng số MyVIB 2.0 và thẻ thanh toán toàn cầu (IDC). Bất kể khách hàng muốn đăng ký online hay đến giao dịch tại 180 chi nhánh trên toàn quốc, VIB sẽ mang lại cho khách hàng một trải nghiệm nhất quán, nhanh chóng và tin cậy.

Tiết kiệm hàng triệu đồng/năm

Không chỉ miễn phí giao dịch, chính sách hoàn tiền, tặng lãi suất cũng là một điểm cộng đối với chủ tài khoản Sapphire. Khách hàng được tặng 500.000 đồng khi lần đầu tiên mở tiền gửi trực tuyến từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Với khoản tiền gửi thứ hai có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, chủ tài khoản Sapphire được ưu đãi cộng lãi suất lên đến 0,4%. Nếu tính tổng các ưu đãi miễn phí, hoàn tiền khi chi tiêu cùng ưu đãi khi giao dịch, chủ tài khoản Sapphire có thể tiết kiệm lên tới gần 5 triệu đồng mỗi năm.

Tiết kiệm đến 5 triệu đồng mỗi năm nhờ việc hưởng ưu đãi các khoản phí giao dịch, có thể giúp khách hàng thực hiện rất nhiều dự định khác nhau như kế hoạch một kỳ nghỉ thú vị, đầu tư vào tương lai của hoặc đơn giản là góp phần xây dựng kế hoạch tài chính vững chắc. Giao dịch tài chính thông minh giúp khách hàng kiểm soát tài chính của mình và đạt được mục tiêu nhanh hơn.

Để trở thành giải pháp ngân hàng giao dịch cho hàng triệu khách hàng bán lẻ, không chỉ dừng lại ở các chính sách miễn phí, VIB luôn dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ số. Những giải pháp sáng tạo và các nền tảng tiên tiến của VIB đảm bảo trải nghiệm ngân hàng của khách hàng trở nên an toàn, hiệu quả và phù hợp hơn. Trong 7 năm gần nhất, VIB nhận được các giải thưởng uy tín hằng năm về giải pháp ngân hàng số xuất sắc, giải thưởng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng và trải nghiệm số tốt nhất từ các tổ chức uy tín như The Banker, The Asset Triple A và Global Finance Review.



Lãnh đạo VIB cho biết, với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì các gói miễn, giảm phí hấp dẫn hàng đầu thị trường trong thời gian dài.