Ngân hàng Nhà nước báo cáo tiến độ giải ngân gói 120.000 tỉ cho nhà ở xã hội

Báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn gửi Quốc hội về thực hiện các nghị quyết Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, cho biết, chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (chương trình) đạt được nhiều kết quả.

Lãi suất cho vay của chương trình áp dụng từ 1.7.2026 là 7,0%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Mức lãi suất này đã giảm 1,7% so với thời điểm bắt đầu triển khai.

Đến ngày 31.7.2026, các ngân hàng đã cam kết cho vay khoảng 47.000 tỉ đồng, tăng khoảng 169% so với cuối năm 2025, tương đương khoảng 39% quy mô của chương trình là 120.000 tỉ đồng.

Doanh số giải ngân của chương trình đạt 16.300 tỉ đồng (tăng khoảng 116% so với cuối năm 2025) và dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện theo thời gian, phù hợp với tiến độ thực tế của các dự án.

Tuy nhiên, nếu tính trên quy mô của chương trình, số tiền đã được giải ngân trên thực tế mới chỉ đạt 11,2%.

Tới 31.7, gói 120.000 tỉ cho vay nhà ở xã hội (gồm cả chủ đầu tư và người mua nhà) đã giải ngân được 11,2%. Trong hình là phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phố Hội Xá (phường Phúc Lợi, Hà Nội) vừa khởi công tháng 7 vừa qua ẢNH: THÙY LINH

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giải ngân cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đạt khoảng 520 tỉ đồng, dư nợ đạt khoảng 478 tỉ đồng trong khoảng 14 tháng thực hiện chương trình (từ 31.5.2025 - 31.7.2026).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trong báo cáo cũng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước xác định chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ; người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội là chương trình quan trọng nên đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các Khu vực phối hợp với sở, ngành địa phương làm việc với các ngân hàng thương mại và chủ đầu tư từng dự án để nắm bắt cụ thể, chính xác các khó khăn, vướng mắc của từng dự án nhằm đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai; thành lập đường dây nóng tại Ngân hàng Nhà nước khu vực để tiếp nhận, lắng nghe các khó khăn vướng mắc trong triển khai chương trình.

Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ có quy mô khoảng 120.000 tỉ đồng (sau đó tăng lên 145.000 tỉ đồng - phóng viên), được triển khai từ tháng 4.2023, thực hiện mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội vào cuối 2030.

Lãi suất của gói này thấp hơn 1,5 - 2% so với mức bình quân trung và dài hạn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước tại từng thời kỳ, theo Nghị quyết 33 năm 2023 của Chính phủ (về giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản).

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình cho vay này khá chậm. Theo một báo cáo của Bộ Xây dựng vào giữa năm ngoái, dù lãi suất cho vay thuộc chương trình hạ nhiều lần nhưng số tiền từ gói tín dụng này ước đạt khoảng 3.400 tỉ đồng, tương đương tỷ lệ giải ngân hơn 2%.

Trong số này, khoảng 2.940 tỉ đồng cho chủ đầu tư tại 21 dự án, còn lại là người mua nhà. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, số tiền giải ngân đạt hơn 550 tỉ đồng.