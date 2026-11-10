Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay, tăng thanh khoản cho ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo phương án mua ngoại tệ giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Việc này dự kiến triển khai định kỳ hai phiên mỗi tuần từ ngày 11.11 (thực hiện vào thứ hai và thứ tư hàng tuần). Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước sẽ mua USD giao ngay từ ngày 11.11 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giao dịch áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương, với khối lượng mua tối đa đủ để đưa trạng thái này về mức cân bằng, căn cứ vào trạng thái ngoại tệ cuối ngày làm việc liền trước phiên mua.

Về cơ chế, khi các tổ chức tín dụng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành sẽ thanh toán bằng VND theo tỷ giá mua can thiệp. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các ngân hàng thương mại.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa triển khai một công cụ hỗ trợ thanh khoản thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở. Cụ thể, ngày 6.11, cơ quan này thông báo phương án hoán đổi ngoại tệ với quy mô tối đa 2 tỉ USD, tỷ giá mua giao ngay 24.399 đồng/USD và tỷ giá bán kỳ hạn 24.704 đồng/USD. Ngày thực hiện giao dịch là 9.11. Theo phương án này, các tổ chức tín dụng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng VND cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỉ đồng và sẽ được thu hồi sau 182 ngày.

Trong khi đó, giao dịch mua ngoại tệ giao ngay không kèm theo cam kết bán lại ngoại tệ theo cùng một hợp đồng, qua đó có thể làm tăng lượng VND trong hệ thống mà không phát sinh nghĩa vụ hoàn trả tại một kỳ hạn định trước. Việc triển khai phương án mới cho thấy nhà điều hành đang muốn hỗ trợ thanh khoản VND mang tính chất dài hạn cho hệ thống ngân hàng.