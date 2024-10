Ngân hàng tại TP.HCM huy động tăng nhanh hơn cho vay

Các ngân hàng huy động vốn tính đến cuối tháng 9 đạt trên 3,8 triệu tỉ đồng, tăng 7,76% so với cuối năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) chiếm 90% so với tổng tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tốc độ huy động vốn tại TP.HCM tăng nhanh hơn so với cho vay. tính đến hết tháng 9, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt 3,748 triệu tỉ đồng, tăng 5,83% so với cuối năm và tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Ngân hàng huy động vốn tăng nhanh hơn cho vay ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong những tháng gần đây, tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn đang có xu hướng tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả tài sản nợ, mà còn tạo điều kiện để tăng trưởng tín dụng có hiệu quả.

Quy mô nguồn vốn huy động qua hệ thống ngân hàng tăng trưởng là những tín hiệu tích cực về luân chuyển vốn trong nền kinh tế. Trong đó yếu tố đầu tư công, tích lũy và tiêu dùng đã và đang diễn biến theo xu hướng tốt hơn. Tất cả các bộ phận tiền gửi, nếu phân tích theo tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân; tiền gửi tiết kiệm dân cư và TCTD phát hành giấy tờ có giá, đều có tốc độ tăng trưởng dương trong 9 tháng đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, nguồn vốn huy động tăng trưởng tích cực, tạo điều thuận lợi để các TCTD trên địa bàn đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về mặt kỹ thuật khi tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, các TCTD sẽ không chỉ thuận lợi hơn cho việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng mà còn tạo dư địa trong khai thác và sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao nhất với lãi suất hợp lý và tốt nhất cho cả ngân hàng và khách hàng, góp phần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giữ ổn định lãi suất và giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.