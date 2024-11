Ngân hàng tăng lãi suất tăng hút vốn cuối năm

Tăng lãi suất tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi

Một số ngân hàng mới đây tăng lãi suất huy động tiết kiệm từ 0,1 - 0,2%/năm. Đơn cử CBBank tăng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên 5,55%/năm; 13 tháng ở mức cao nhất 5,7%/năm… Tương tự, MB tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên 3,2%/năm, 2 tháng lên 3,3%/năm, 3 - 5 tháng lên 3,6%/năm, 6 - 11 tháng lên 4,2%/năm, 12 - 18 tháng lên 4,95%... Tính từ đầu tháng 11 đến nay, có trên 10 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm tiền đồng.

Bên cạnh đó, có nhà băng lại tăng lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi cao hơn tiết kiệm, chẳng hạn BVBank có lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao hơn tiết kiệm từ 0,5 - 0,7% cho kỳ hạn 18 - 36 tháng. Mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất lên 7,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng tăng cuối năm ẢNH: T.T

Sau khi điều chỉnh giảm vào cuối tuần trước, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng gần đây đã tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn từ 0,7 - 1,4%/năm. Cụ thể, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm và 1 tuần lên 5,45%/năm, 2 tuần lên 5,48%/năm, 1 tháng lên 5,43%/năm, 3 tháng lên 5,43%/năm, 6 tháng ở mức 5,42%/năm…

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục bơm mạnh tiền trên thị trường mở. Ngày 26.11, 15 thành viên tham gia trúng thầu 20.000 tỉ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%. Trong khi đó chiều hút về, 1 thành viên trúng thầu 300 tỉ đồng, lãi suất 4% đối với kỳ hạn 28 ngày. Kể từ đầu tháng 11 đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm mạnh tiền trên thị trường mở ở kỳ hạn ngắn 7 ngày.

Theo ông Ngô Minh Sang - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), xu hướng lãi suất tiết kiệm tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh các ngân hàng cần nguồn vốn phục vụ nhu cầu tín dụng tăng lên dịp cuối năm. Việc tăng lãi suất tiết kiệm là cơ hội để người gửi tiền gia tăng thu nhập, đặc biệt các khách hàng lĩnh lương, người về hưu có thói quen tích lũy. Ở một số kỳ hạn tiết kiệm dài hay chứng chỉ tiền gửi lớn hơn 12 tháng sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn nếu thị trường qua năm 2025 có thay đổi lãi suất "đi xuống" như bối cảnh năm 2024.

Nhu cầu vay cuối năm tăng

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho thấy, tính đến cuối tháng 10, số dư tiền gửi tiết kiệm dân cư tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố đạt hơn 1,4 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 36,8 - 38% trong tổng tiền gửi. Trong 3 tháng gần đây, nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố luôn trong xu hướng tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng bình quân đạt trên 1,5%. Tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân (gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn) tăng 8,3% so với cuối năm 2023. Tổng huy động tiền gửi trên 3,8 triệu tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà - Chi nhánh TP.HCM nhận định, tăng trưởng nguồn vốn huy động qua hệ thống ngân hàng có ý nghĩa quan trọng và phản ánh những tín hiệu tích cực. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 3,785 triệu tỉ đồng, tăng 0,98% so với tháng trước và tăng 6,87% so với cuối năm 2023. Như vậy, trong những tháng gần đây, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Theo đó, tín dụng bằng tiền VND chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ, chiếm 96,2% và tăng 7,41% so với cuối năm 2023. Lãi suất cho vay thấp, cùng với những chính sách tín dụng hỗ trợ và giải ngân các gói tín dụng ưu đãi… là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng bằng VND, nếu phân tích dư nợ tín dụng theo VND và ngoại tệ.

"Tín dụng trong 2 tháng còn lại của năm sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu vốn dịp cuối năm", ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.

Tương tự, ông Ngô Minh Sáng dự báo cho xu hướng lãi suất huy động sẽ có tăng do cầu tín dụng tăng cuối năm cũng như thanh khoản. Tuy nhiên, diễn biến lãi suất năm 2025 cũng khó dự báo khi ngân hàng nỗ lực giảm hoặc giữ nguyên lãi suất để ổn định cho người vay.