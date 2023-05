Ngân hàng thứ 3 của Mỹ sụp đổ và chính thức bị tiếp quản

Sở Bảo vệ tài chính và đổi mới bang California (DFPI) của Mỹ ngày 1.5 thông báo chính thức tiếp quản Ngân hàng First Republic. Cục Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) được chỉ định làm bên tiếp quản First Republic.



DFPI cũng thông báo Ngân hàng JPMorgan Chase sẽ mua lại toàn bộ số tiền gửi và gần như toàn bộ tài sản tại First Republic.

Chi nhánh của Ngân hàng First Republic tại San Francisco REUTERS

Như vậy, First Republic trở thành nhà băng thứ ba tại Mỹ bị sụp đổ và bị tiếp quản bởi một đơn vị khác trong chưa đầy 2 tháng qua, sau Ngân hàng Silicon Valley và Ngân hàng Signature.

First Republic là ngân hàng thương mại lớn thứ 14 tại Mỹ tính đến cuối năm ngoái. Tính đến ngày 31.3, ngân hàng có trụ sở tại thành phố San Francisco, bang California này có tổng tài sản 233 tỉ USD, theo AP. Khách hàng của ngân hàng chủ yếu là người giàu có và quyền lực và hiếm khi vỡ nợ. First Republic có 72 chi nhánh, thu lợi nhuận chủ yếu từ các khoản vay ưu đãi cho người giàu, được cho là gồm tỉ phú Mark Zuckerberg, ông chủ của tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook.

First Republic được coi là ngân hàng có nguy cơ lớn nhất sụp đổ tiếp theo Silicon Valley và Signature do có lượng tiền gửi không bảo hiểm cao và chịu tác động từ các khoản vay có lãi suất thấp.

Hầu hết các khoản tiền gửi tại First Republic đều không được bảo hiểm, nghĩa là trên mức 250.000 USD do FDIC đặt ra. Điều này khiến giới đầu tư lo sợ rằng nếu ngân hàng bị sụp đổ thì những người gửi tiền có thể không lấy lại được tiền. Trong cuộc khủng hoảng hồi tháng 4, khách hàng đã rút hơn 100 tỉ USD khỏi First Republic. Giá cổ phiếu của First Republic đã lao dốc không phanh từ mức 170 USD/cổ phiếu cách đây một năm xuống còn 3,51 USD/cổ phiếu vào ngày 28.4.