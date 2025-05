Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch: Nên ăn những thực phẩm nào?

Các mảng xơ vữa động mạch âm thầm tích tụ bên trong thành động mạch, làm thu hẹp và xơ cứng mạch máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm tự nhiên có thể hỗ trợ làm giảm cholesterol "xấu" LDL, tăng cholesterol "tốt" HDL, từ đó cải thiện chức năng mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đậu đen và yến mạch đều là những thực phẩm chứa các dưỡng chất giúp giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch ẢNH: AI

Các loại thực phẩm có thể hỗ trợ ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch gồm:

Yến mạch

Yến mạch là một trong những loại thực phẩm được nghiên cứu nhiều nhất về lợi ích tim mạch. Loại ngũ cốc này rất giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol "LDL" trong máu. Đây là một trong những yếu tố chính gây tắc nghẽn động mạch.

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy mỗi ngày nạp 3 gram beta-glucan từ yến mạch có thể giảm 5-10% lượng cholesterol LDL. Ngoài ra, yến mạch còn chứa chất chống ô xy hóa avenanthramide, có tác dụng giảm viêm và cải thiện độ đàn hồi của thành mạch máu.

Đậu

Đậu, chẳng hạn như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, rất giàu chất xơ hòa tan, protein thực vật và các hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch. Một nghiên cứu tổng hợp trên chuyên san Nutrients phát hiện ăn đậu đều đặn giúp giảm đáng kể cholesterol toàn phần, đồng thời cải thiện chức năng nội mô.

Đặc biệt, đậu chứa rất ít chất béo bão hòa và không có cholesterol, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng trong các chế độ ăn phòng ngừa bệnh tim. Chỉ cần ăn nửa chén đậu mỗi ngày là đủ để giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười thường ít được nhắc đến nhưng lại có nhiều lợi ích cho tim mạch. Chúng chứa sterol thực vật tự nhiên, chất béo không bão hòa đơn và đa, cùng nhiều chất chống ô xy hóa như lutein và gamma-tocopherol.

Nghiên cứu từ chuyên san Journal of the American College of Nutrition cho thấy ăn hạt dẻ cười giúp cải thiện cholesterol. Các dưỡng chất trong hạt dẻ cười còn giúp cải thiện độ giãn nở của mạch máu, vốn là chỉ dấu cho thấy thành mạch khỏe mạnh.

Dưa hấu

Dưa hấu không chỉ là loại trái cây giải khát mà còn có tác dụng đặc biệt trong việc bảo vệ động mạch. Dưa hấu là nguồn cung cấp chất lượng L-citrulline, một loại a xít amin giúp tăng sản xuất nitric oxide. Nitric oxide là chất có tác dụng làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành xơ vữa động mạch, theo Healthline.