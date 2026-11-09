Ngân sách cho khoa học, công nghệ dự kiến đạt 120.000 tỉ đồng năm 2027

Theo thông cáo của Bộ KH-CN chiều 9.11, sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nguồn lực ngân sách dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tăng mạnh.

Trước khi ban hành Nghị quyết 57, ngân sách nhà nước bố trí cho khoa học và công nghệ khoảng 12.000 tỉ đồng/năm. Sau khi nghị quyết được ban hành, kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tăng lên 75.000 tỉ đồng năm 2025, 95.000 tỉ đồng năm 2026 và dự kiến đạt 120.000 tỉ đồng năm 2027.

Một số sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển đã đi vào sản xuất ẢNH: THANH MAI

Theo Bộ KH-CN, cùng với việc hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng số, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo được nâng lên. Một số sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển đã đi vào sản xuất và được thị trường trong nước, quốc tế đón nhận.

Năm 2025, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt 215 tỉ USD, xuất khẩu đạt 172 tỉ USD, tăng lần lượt 36% và 30% so với năm 2024.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu toàn ngành ước đạt 254,6 tỉ USD, xuất khẩu ước đạt 212 tỉ USD, tăng tương ứng 53% và 46,2% so với cùng kỳ.

Bộ KH-CN cho biết chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang chuyển hướng sang giải quyết các bài toán thực tiễn, lấy sản phẩm đầu ra làm trọng tâm.

Thủ tướng đã xác định 20 bài toán lớn, giao 10 bộ, ngành, cơ quan chủ trì; đồng thời phê duyệt Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Đến ngày 3.11, đã có 18 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt.