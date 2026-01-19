Ngân sách đã tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu tỉ

Chi đầu tư phát triển tăng lên 32%

Chia sẻ với báo chí nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã thông tin về những định hướng phát triển tài chính, ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: VGP

Bộ trưởng Thắng cho biết, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong 5 năm qua được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương; cùng với sự chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả của ngành tài chính, quản lý tài chính - ngân sách nhà nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025.

"Các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", ông Thắng khẳng định.

Trong các kết quả đạt được, ông Thắng cho hay, bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 -2025 khoảng 3,1 - 3,2% GDP; nợ công ước khoảng 35 - 36% GDP, được kiểm soát tốt, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Quản lý thu được tăng cường, cơ cấu thu ngân sách nhà nước được tập trung theo hướng bền vững; tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân 5 năm đạt khoảng 18,3% GDP, đồng thời vẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 1,1 triệu tỉ đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh và phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch.

Đại hội XIV của Đảng đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong hôm nay với phiên trù bị diễn ra vào buổi sáng ẢNH: TTXVN

Đáng chú ý, ngành tài chính đã thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi khoảng 1,5 triệu tỉ đồng để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, cải cách tiền lương, an sinh xã hội, xóa nhà dột nát và xây dựng trường học tại các vùng biên giới.

Cùng đó, tỷ lệ chi đầu tư phát triển của cả nước tăng lên khoảng 32% tổng chi ngân sách nhà nước, được bố trí có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, có sức lan tỏa lớn.

Các thị trường vốn, theo ông Thắng, phát triển theo hướng an toàn, bền vững và hội nhập, từng bước trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Đến cuối năm 2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt khoảng 3,93 triệu tỉ đồng, tương đương 30,7% GDP; vốn hóa thị trường chứng khoán đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tương đương 77,9% GDP. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Quản lý chặt bội chi, nợ công

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra, Bộ trưởng Thắng cho hay, thời gian tới ngành tài chính sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi mô hình phát triển.

"Chúng tôi sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu bền vững", ông Thắng nhấn mạnh.

Nêu mục tiêu cụ thể, người đứng đầu ngành tài chính cho biết sẽ phấn đấu bảo đảm tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 18% GDP; tăng chi đầu tư phát triển lên khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ bội chi, nợ công phù hợp khả năng vay - trả nợ của nền kinh tế, góp phần cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, giám sát.

Bên cạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước sẽ phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW; phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN và châu Á…