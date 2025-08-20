Ngành bán dẫn Mỹ đứng trước nguy cơ bị chôn vùi

Tuy nhiên, một số nguồn tin cảnh báo rằng sự can thiệp quá mức của chính phủ Mỹ có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngành này. Tờ Wall Street Journal đã chỉ trích vai trò ngày càng tăng của nhà nước trong hoạt động của các công ty bán dẫn Mỹ.

Chính phủ Mỹ quốc hữu hóa Intel có thể gây ra những hệ lụy khôn lường ẢNH: REUTERS

Hai sáng kiến chính của ông Trump bao gồm đề xuất yêu cầu AMD và Nvidia chia sẻ 15% doanh thu từ thị trường Trung Quốc để đổi lấy cơ hội cung cấp chip tại đây, cùng với ý tưởng biến Intel thành một nhà sản xuất bán dẫn do nhà nước sở hữu một phần. Đáng lưu ý, những ý tưởng này chủ yếu được thảo luận trong các cuộc họp kín và ông Trump chưa chính thức kêu gọi "quốc hữu hóa" Intel.

Trong ba năm qua, Intel đã đầu tư khoảng 40 tỉ USD để bắt kịp TSMC trong lĩnh vực công nghệ. Theo kế hoạch của cựu CEO Patrick Gelsinger, công nghệ quy trình Intel 18A được thiết kế để đạt được sự tương đương với TSMC. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất bộ xử lý mới với sự hỗ trợ của TSMC vào cuối năm nay, tuy nhiên công nghệ này chủ yếu sẽ được sử dụng nội bộ.

Intel cần đơn đặt hàng bán dẫn từ khách hàng bên ngoài

Để bù đắp chi phí, Intel cần thu hút các đơn đặt hàng lớn từ khách hàng bên ngoài. Nếu không có đủ đơn đặt hàng, Intel có thể phải từ bỏ việc phát triển các công nghệ tiên tiến. Khi mà TSMC và Samsung là những đối thủ lớn, sự thất bại của Intel có thể đồng nghĩa với việc ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ sẽ bị tụt lại phía sau.

Ông Trump đang cân nhắc việc mua cổ phần tại Intel

Theo ước tính, Intel có thể sẽ ghi nhận dòng tiền tự do âm 7 tỉ USD trong năm nay, tức công ty đang chi tiêu nhiều hơn so với doanh thu. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Intel đối với các nhà đầu tư và chủ nợ. Nếu chính quyền Mỹ can thiệp sâu hơn vào hoạt động của Intel, có thể gây tổn hại cho tất cả các bên liên quan. Cụ thể, Intel có thể trở thành nhà thầu ưu tiên sản xuất chip cho Nvidia, Qualcomm và AMD. Nếu chất lượng chip không đạt yêu cầu, các công ty Mỹ có thể thua thiệt so với đối thủ nước ngoài.