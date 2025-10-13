Ngành điện TP.HCM tăng tốc ổn định sau sáp nhập

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho biết, từ ngày 1.7, theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNHCMC đã tiếp nhận và quản lý hai Công ty Điện lực (CTĐL) Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Ngay sau khi sáp nhập, EVNHCMC đã tổ chức sắp xếp lại 15 CTĐL hiện hữu của TPHCM và 2 CTĐL cùng 18 điện lực cấp huyện thành 15 CTĐL khu vực trực thuộc theo đúng chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đồng nhất mô hình quản lý. "Việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho TP.HCM. Riêng với ngành điện TP.HCM, tiếp nhận thêm 2 đơn vị điện lực lớn vừa là cơ hội, lẫn thách thức lớn. Hiện chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực triển khai loạt giải pháp để đảm bảo cấp điện cho siêu đô thị TP.HCM mới với hơn 14 triệu dân sau sáp nhập. Kết quả, sau hơn 3 tháng hoạt động, 15 đơn vị thuộc EVNHCMC và các CTĐL mới đã hòa chung một nhịp, bước đầu đã vận hành ổn định và cung cấp dịch vụ điện liên tục, chất lượng cho khách hàng trên địa bàn quản lý", ông Phạm Quốc Bảo cho biết.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo CTĐL Bình Dương sau sáp nhập. EVNHCMC

Trong thực tế, để có kết luận "vận hành ổn định" chỉ sau một thời gian ngắn, EVNHCMC đã cấp tập triển khai loạt công tác từ phân công sắp xếp lãnh đạo các ban chức năng, hướng dẫn quy trình quản trị nội bộ, cài đặt máy móc, công nghệ, tổ chức đào tạo, huấn luyện về các quy trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện, quản lý dịch vụ khách hàng theo mô hình chung thuộc Tổng công ty. Về phía khách hàng, ngành tổ chức chức tuyên truyền hướng dẫn khách hàng cài đặt app EVNHCMC với nhiều thay đổi từ tổng đài chăm sóc khách hàng, mã đơn vị, tài khoản thanh toán… Sau đúng 1 tháng, từ 1.7 đến 1.8, tất cả đơn vị điện lực mới và cũ cùng chính thức đi vào vận hành theo đúng mô hình chung của EVNHCMC.

Vấn đề của ngành điện lực TP.HCM là quản lý điện lực cho một "siêu đô thị" trong tương lai với 14 triệu dân, có thế mạnh vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển, trung tâm tài chính, logistic, trung tâm dữ liệu, chip, AI, đổi mới sáng tạo đạt phải tầm vóc khu vực và thế giới; đặc biệt, nhu cầu phát triển mạnh các phương tiện đi lại hiện đại như metro, xe điện… Thế nên, ngành điện TP có nhiệm vụ quan trọng và khá thách thức khi vừa tiếp nhận các đơn vị cùng ngành có mô hình tổ chức hoạt động chưa tương đồng, lại vừa tăng tốc phát triển để đáp ứng kịp nhu cầu tăng trưởng theo đúng phương châm "điện đi trước một bước".

Theo kế hoạch, EVNHCMC sau khi ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho khách hàng liên tục và thông suốt, sẽ tập trung đầu tư, cải tạo, phát triển lưới điện nhằm mục tiêu nhanh chóng khắc phục dứt điểm các tồn tại nêu trên trong thời gian nhanh nhất từ 2 - 3 năm.