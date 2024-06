Ngành Digital Marketing HUTECH hút Gen Z bởi môi trường đào tạo hiện đại

Ngành Digital Marketing giàu triển vọng cho giới trẻ

Nắm được sự đổi thay của xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thiết kế chương trình đào tạo ngành Digital Marketing giàu tính thực tiễn nhằm cung nguồn nhân lực sẵn sàng tạo ra những chiến lược marketing số đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của hành vi và tâm lý thị trường hiện đại.

Đấu trường Marketing số: Phát triển chuyên môn, tôi rèn bản lĩnh

Sở hữu đặc tính năng động, cởi mở, khao khát khẳng định bản thân, Gen Z - đặc biệt là những bạn theo ngành học năng động như Digital Marketing mong muốn về những cách học thú vị, thực tế để dấn thân trải nghiệm và học từ những gì đã trải qua.

Hiểu được tâm lý của sinh viên thế hệ mới, HUTECH tạo ra những sân chơi học thuật chuyên ngành hay còn gọi là những đấu trường Marketing số - nơi để những bạn trẻ khẳng định năng lực và bản lĩnh của một chuyên gia tiếp thị số thực thụ trong tương lai. Những sân chơi nổi bật có thể kể đến như MIB Talent, Wake up your talent, I-HUTECH Open BIZ Got talent - diễn đàn để vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các case-study cụ thể, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp.

Bản lĩnh vững, kỹ năng chắc từ những lần thử sức ở các sân chơi học thuật chuyên nghiệp

Như tại "Wake up your talent", nơi sinh viên thực chiến trong lĩnh vực Marketing, Digital Marketing bằng việc giải quyết những case study được đưa ra từ doanh nghiệp, thử sức vận hành cả một chiến lược truyền thông quảng bá và kinh doanh dòng sản phẩm cụ thể từ lập kế hoạch chi tiết; nghiên cứu thị trường; xác định mục tiêu, đối tượng, thông điệp; chọn công cụ và kênh quảng cáo phù hợp; triển khai chi tiết;… Trong quá trình tham gia, sinh viên không một mình mà còn được đồng hành, hướng dẫn bởi các nhà quản lý, chuyên viên Digital Marketing cấp cao tại doanh nghiệp. Qua những nhận xét, góp ý của người trong nghề, sinh viên tích lũy thêm nhiều thông tin và kinh nghiệm làm nghề giá trị.

Diễn đàn quy tụ nhiều Digital Marketer giỏi: Cập nhật xu hướng marketing mới

Khi thị trường kinh doanh ngày càng có sự cạnh tranh cao, mỗi công ty sẽ có chiến lược marketing hiệu quả để sinh lợi nhuận. Việc học từ chính những người làm ra những chiến dịch ấy là cần thiết để hiểu biết thực tế và cập nhật nhanh những xu thế mới.

Đây là cách học không còn xa lạ với sinh viên Digital Marketing HUTECH. Ở các giảng đường là hội thảo, seminar, workshop, talkshow mà giảng viên đứng lớp là những Digital Marketer giỏi, sinh viên "bỏ túi" nhiều hành trang giá trị.

Như tại Workshop "Số hóa trong kinh doanh - Cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho Gen Z", sinh viên nắm bắt bí kíp phân tích thực trạng thị trường, đối thủ, đo lường độ hài lòng của khách hàng cách phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiếp cận được với người tiêu dùng nhanh và hiệu quả, trong thời kỳ 4.0. Giữ vai trò diễn giả truyền đạt đến sinh viên là ông David Nguyen - Giám đốc Chiến lược Thương mại điện tử tại Bắc Mỹ của VV Technologies Canada, ông Lê Vũ Hoàng Lân - CEO và Founder Công ty Giải pháp nền tảng số Việt Nam (DSV).

Đối thoại cùng chuyên gia, sinh viên học kinh nghiệm làm nghề giá trị

Ở mỗi buổi đối thoại, sinh viên có cái nhìn tổng quan về thị trường, hiểu rõ hơn về cách phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiếp cận được với người tiêu dùng nhanh và hiệu quả trong thời kỳ 4.0, kế thừa kinh nghiệm từ người đi trước. Đây chính là bệ đỡ quan trọng góp phần rút ngắn khoảng cách đi đến thành công của sinh viên.

Học ngành Digital Marketing tại HUTECH, giới trẻ không chỉ có những sân chơi học thuật sôi nổi, diễn đàn đối thoại cùng người làm nghề mà còn rèn kỹ năng tại Phòng thực hành Digital Marketing hiện đại. Tại đây, sinh viên học cách sử dụng thành thạo đa dạng công cụ hỗ trợ để tối ưu hóa chiến lược Marketing như SEO, PPC, Affiliate Marketing, Google Analytics, Facebook Insight. Cùng với đó, giảng viên và sinh viên thường xuyên phân tích, giải quyết các case-study trực quan để học hỏi kinh nghiệm thực tế và cập nhật kiến thức mới của ngành.

Không gian thực hành hiện đại là nơi để sinh viên HUTECH phát triển kỹ năng chuyên môn hiệu quả

Đặc biệt, những bạn trẻ còn học theo phương thức "nhập vai" - mô phỏng môi trường marketing chuyên nghiệp của doanh nghiệp hoặc các agency. Theo cách này, sinh viên vào vai các vị trí như SEO Manager, Content Marketing Specialist, Social Media Manager, Digital Marketing Manager,… để giải quyết từng yêu cầu cụ thể. Đây là dịp để những bạn trẻ vận dụng kiến thức vào xây dựng và triển khai các chiến lược marketing, xử lý tình huống, phản biện các vấn đề chuyên môn, đồng thời hình dung công việc thực tế, sẵn sàng đảm nhiệm những dự án tiếp thị số hiệu quả cho doanh nghiệp sau tốt nghiệp.