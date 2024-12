Ngành dừa Việt Nam thẳng tiến vào thị trường chục tỉ USD

Ngày 12.12, lần đầu tiên diễn ra hội thảo quốc tế về ngành dừa với chủ đề CocoNext 2024: Nâng tầm chuỗi giá trị ngành dừa Việt Nam. Hội thảo do Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) khởi xướng và phối hợp cùng Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bến Tre.



Các đại biểu thảo luận tại hội thảo CocoNext 2024 'Nâng tầm chuỗi giá trị ngành dừa Việt Nam' ẢNH: CHÍ NHÂN

Phó chủ tịch Hiệp hội Dừa Thế giới, ông Nuwan Chinthaka cho biết, tính đến cuối năm 2023, ngành dừa thế giới có tổng giá trị lên đến trên 14 tỉ USD. Trong số này, sản phẩm nước dừa chiếm giá trị 5,73 tỉ USD, tương đương tỷ lệ 46% và cơm dừa chiếm 5,2 tỉ USD, bằng 41%. Tổng giá trị xuất khẩu ngành dừa đang tăng nhanh và có thể đạt tới con số vài chục tỉ USD trong những năm tiếp theo do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dừa của thế giới tăng cao. So với một số nước trong khu vực, ngành dừa Việt Nam còn khá non trẻ và do đó có nhiều cơ hội để tiếp tục đầu tư, phát triển.

Theo các chuyên gia tham dự hội thảo, kim ngạch xuất khẩu ngành dừa chỉ đạt 280 triệu USD năm 2010, nay đang vươn lên để bước vào ngành hàng xuất khẩu tỉ USD. Điều đặc biệt, so với những nước có diện tích trồng dừa lớn như Philippines, Indonesia với hơn 3 triệu ha thì ngành dừa của Việt Nam có diện tích chỉ khoảng 200.000ha. DĐiều này cho thấy Việt Nam đã khai thác rất tốt chuỗi giá trị về giá để gia tăng kim ngạch trong khi diện tích và sản lượng còn hạn chế. Tuy nhiên, nếu so với một số nước trong khu vực, như Thái Lan, đã phát triển một hệ sinh thái các doanh nghiệp ngành dừa thì việc đầu tư của Việt Nam cũng còn hạn chế và cần một định hướng chính sách hỗ trợ.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Betrimex cho biết: CocoNext mang sứ mệnh khởi đầu cho những bước chuyển đột phá cho ngành dừa. Đây cũng là cam kết chung của tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành dừa. Ngành dừa Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với ba trụ cột chính cần có là chiến lược để phát triển bền vững, đổi mới và công nghệ để nâng tầm chuỗi giá trị và đẩy mạnh phát triển kinh doanh chiếm lĩnh thị trường.