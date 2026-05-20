Ngành gạch gốm Vĩnh Long 'kêu cứu' vì thiếu nguyên liệu sản xuất

Ngày 20.5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, với sự tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp.



Tại chương trình, bà Đoàn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hiệp hội gạch gốm mỹ nghệ tỉnh Vĩnh Long, cho biết, tỉnh Vĩnh Long có 50 doanh nghiệp sản xuất gốm đang gặp khó khăn trầm trọng về nguyên liệu, phải tạm ngưng nhận đơn hàng mới. Trên 50% doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất hoàn toàn, đối mặt với nguy cơ đền bù hợp đồng và đóng cửa vĩnh viễn. Điều này làm tê liệt các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch làng nghề và lãng phí các nguồn lực đầu tư máy móc từ đề án khuyến công đã thực hiện...

Trước tình hình cấp bách này, Hiệp hội gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá và xây dựng phương án quản lý về địa chất và khoáng sản" để sớm có cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch, khai thác đất sét bền vững; các sở ngành sớm có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy trình khai thác đất sét thí điểm theo quy mô công nghiệp để ngành gốm có thể chủ động nguồn nguyên liệu dài hạn...

Trả lời doanh nghiệp, ông Nguyễn Vạn Kha, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long thông tin, qua kiểm tra, rà soát thì không có đánh giá về đất sét khi cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nên nguồn nguyên liệu đất sét cũng gặp nhiều khó khăn.

Sở sẽ tiến hành khảo sát, điều tra lại nguồn đất cần cải tạo trên địa bàn, trước mắt là ở Bình Minh và Bình Tân (cũ). Trong thời gian chờ khảo sát bổ sung quy hoạch, tìm kiếm nguyên liệu, đề nghị hiệp hội thực hiện từ các nguồn có ở ĐBSCL đang được phép khai thác để làm.

Trước đó, ngày 28.1.2026, UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn về việc chủ trương thực hiện Dự án "Điều tra, đánh giá và xây dựng phương án quản lý về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Trong đó có nội dung điều tra, đánh giá đất sét của tỉnh.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các xã Tân Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận và các phường Bình Minh, Cái Vồn, Đông Thành tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp, khai thác, vận chuyển đất sét theo đúng quy định. Đối với đất sét dôi dư sau quá trình cải tạo đất nông nghiệp có đủ chất lượng để sản xuất gốm ưu tiên cấp xác nhận đăng ký thu hồi để phục vụ sản xuất gốm của Hiệp hội gạch gốm mỹ nghệ tỉnh Vĩnh Long.