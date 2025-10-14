Ngành giáo dục Hà Nội tặng các địa phương bị bão lũ 500 tấn hàng

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến ngày 14.10, nhằm chia sẻ, hỗ trợ cơ sở giáo dục các tỉnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội bị ngập lụt do mưa lớn sau bão lũ số 10, số 11, ngành giáo dục thủ đô đã quyên góp, gửi tặng các địa phương hơn 500 tấn hàng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội trao quà tặng các trường học ở xã Đa Phúc (Hà Nội), nơi ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ ẢNH: H.H

Các phần quà gồm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước uống, mì tôm, lương khô, sữa, chăn, khăn mặt, giày dép, dụng cụ vệ sinh...

Đây là kết quả bước đầu của đợt phát động quyên góp trong toàn ngành giáo dục Hà Nội, triển khai từ chiều 10.10, nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cơ sở giáo dục, trường học các cấp trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trong các ngày từ 11 - 13.10, các đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các trường học trên địa bàn 2 xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội), các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 11.

500 tấn hàng hóa được ngành giáo dục Hà Nội quyên góp, vận chuyển đến các địa phương, nhà trường nhằm sẻ chia, hỗ trợ các đơn vị sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại hoạt động giảng dạy và học tập, bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho học sinh.

Hiện nay, đợt vận động quyên góp vẫn được các trường học trên địa bàn toàn thành phố tiếp tục thực hiện.