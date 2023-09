Ngành IT thiếu hụt từ 150.000 - 200.000 nhân sự/năm

Đây là dự báo trong Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023 vừa được TopDev - nền tảng chuyên tuyển dụng nhân sự ngành IT công bố.



Từ nay đến 2025, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 - 200.000 lập trình viên, kỹ sư mỗi năm TRƯỜNG SƠN

Khoảng 30% nhân sự đáp ứng được kỹ năng, yêu cầu

Theo báo cáo, sự thiếu hụt nhân sự IT luôn là vấn đề khó khăn nhất đối với thị trường công nghệ thông tin. Số lượng lập trình viên hiện tại của Việt Nam mới đạt khoảng 530.000 người.

Mặc dù mức lương và tiền thưởng của ngành này đang tăng lên đáng kể, nhưng dự đoán từ năm 2023 - 2025, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 150.000 - 200.000 lập trình viên, kỹ sư hàng năm.

Trong số hơn 57.000 kỹ sư công nghệ bước vào thị trường lao động mỗi năm, chỉ khoảng 30% nhân sự đáp ứng được những kỹ năng và chuyên môn, yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp đặt ra. 70% còn lại cần được bố trí đào tạo thêm tại doanh nghiệp trong 3 - 6 tháng để làm quen với công việc và môi trường làm việc.

Đánh giá của TopDev, lao động Việt Nam có khả năng tiếp thu nhanh về lý thuyết nhưng còn hạn chế về kỹ năng thực hành về ứng dụng công nghệ cao.

Về tình hình tuyển dụng, TopDev cho biết nhiều công ty công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao đã tuyển dụng quá mạnh mẽ trong và sau đại dịch để đáp ứng nhu cầu chưa từng có về hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số. Mặc dù tỷ lệ việc làm tại TP.HCM giảm nhẹ (2%) so với năm 2022 nhưng TP.HCM vẫn đóng vai trò quan trọng là trung tâm công nghệ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, phần lớn các nhà tuyển dụng mong đợi các lập trình viên ít nhất phải có trình độ ngoại ngữ thành thạo ở mức cơ bản và giới hạn trong vai trò kỹ thuật của họ.

Ngoài tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn nổi lên là hai yêu cầu ngoại ngữ phổ biến trong các bản mô tả công việc gần đây. Các nhà tuyển dụng từ Nhật Bản và Hàn Quốc, những người tìm kiếm các lập trình viên có kỹ năng ngoại ngữ, thường yêu cầu trình độ làm việc chuyên nghiệp.

Nhân sự mới vào nghề lương 1.000 USD/tháng

Báo cáo cho thấy, mức lương bình quân ngành IT chỉ tăng nhẹ 0,7% so với năm ngoái, nhưng so với các ngành khác, lương của các vị trí liên quan đến ngành này vẫn ở mức cao.

Hầu hết các vị trí đều bắt đầu sự nghiệp với mức lương không có sự chênh lệch quá lớn. Sau 2 năm ra trường, mô hình lương sẽ đi theo hướng khác liên quan đến công nghệ và có thể bị ảnh hưởng rất nhiều từ thị trường việc làm, tình hình kinh tế và các yêu cầu kinh doanh mới nổi.

Mức lương thường tăng lên khi người lao động thăng tiến trong các cấp bậc công việc. Lập trình viên với kinh nghiệm cùng mức thâm niên lâu được đãi ngộ, mức lương tốt hơn.

Cụ thể, nhân sự mới ra trường trong thị trường công nghệ thông tin trung bình nhận mức lương từ 435 - 514 USD/tháng. Sau 2 năm làm việc, khi các lập trình viên đã tích lũy được một số kiến thức nền tảng và kinh nghiệm làm việc, tốc độ tăng lương nhanh hơn.

Cụ thể, hơn 70% vị trí junior (mới vào nghề) có lương 600 - 1.000 USD/tháng; gần 50% nhân sự middle (trung cấp) lương dao động 1.100 -1.500 USD/tháng; nhân sự cấp cao khoảng 1.100 - 2.000 USD/tháng và chỉ khoảng 10% nhận từ 2.500 USD/tháng.

Các nhóm công nghệ cơ bản như Java, Python, .Net, C++ & PHP vẫn được coi là được trả lương cao liên tục qua nhiều năm. Các kỹ năng công nghệ cao mới liên quan đến đám mây/AI/ML/DevOps đang được đầu tư nhiều hơn với mức lương cao hơn với tác động to lớn của các ứng dụng trong thế giới thực hiện nay về điện toán đám mây, Generative - AI và quy trình phát triển phần mềm hiện đại.

Trong thời gian tới, do sự thay đổi và ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội cũng như dựa trên các kỹ năng cứng và mềm mà lập trình viên sở hữu, nền tảng tuyển dụng này dự báo mức lương của nhân sự trong ngành IT sẽ được phân loại rõ ràng hơn.

Vì vậy, bên cạnh nâng cao kỹ năng chuyên môn, những kỹ năng mềm như khả năng tư duy phát triển, giao tiếp, quản lý thời gian, trình độ ngoại ngữ cũng là yếu tố quan trọng mà các lập trình viên cần phải lưu ý.