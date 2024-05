Ngành ngân hàng phải tiên phong chuyển đổi số

Chính phủ, Thủ tướng luôn xác định và rất kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.



Hoan nghênh công tác chuyển đổi số quốc gia ngành ngân hàng đã đạt được một số kết quả tích cực, Thủ tướng chỉ rõ các dịch vụ không dùng tiền mặt đã được triển khai rộng khắp trên cả nước với số lượng người dùng, giá trị thanh toán ngày càng tăng. Tuy vậy, người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng còn những tồn tại, hạn chế trong chuyển đổi số ngành ngân hàng như: chính sách còn nhiều vướng mắc; hạ tầng số, nền tảng số còn chưa theo kịp nhu cầu thực tế…

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, trước hết là xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Sớm trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng và nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng số trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với xu hướng phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi của ngành ngân hàng; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn, tăng cường việc phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT-TT… trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số.