Ngành thuế dự kiến năm nay thu đạt trên 2 triệu tỉ, tăng 380 lần sau 35 năm

Sáng 9.9, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam (10.9.1945 - 10.9.2025).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, thời gian qua, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý liên tục tăng trưởng ấn tượng. Từ 5.200 tỉ đồng năm 1990, đến năm 2024 đã đạt hơn 1,7 triệu tỉ đồng, dự kiến năm nay sẽ đạt hơn 2 triệu tỉ đồng (tăng gấp 380 lần so với năm 1990).

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: CT

"Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng dần qua các năm, cho thấy sự phát triển bền vững từ nội lực nền kinh tế", ông Thành nói.

Đến nay, ngành thuế đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và cung cấp hàng loạt các dịch vụ thuế điện tử tiên tiến như: hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ứng dụng eTax Mobile, Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Cổng thông tin dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, ứng dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động…

Trên 99% doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; gần 7 triệu người sử dụng eTax Mobile.

Việc kết nối định danh điện tử cá nhân, tổ chức đã giúp cơ quan thuế làm sạch dữ liệu định danh cho người nộp thuế là cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Đến nay, có hơn 30 triệu lượt người nộp thuế truy cập vào hệ thống thuế bằng tài khoản định danh điện tử.

"Trong năm 2025, ngành thuế tiếp tục trao đổi kết nối thông tin với trung tâm dữ liệu quốc gia để sử dụng tối ưu nguồn dữ liệu chung của quốc gia phục vụ cho yêu cầu cung cấp thủ tục hành chính đơn giản cho người nộp thuế, nhất là các thủ tục cần nhiều dữ liệu liên thông như thủ tục về đất đai, phương tiện ô tô, xe máy và khai thác các báo cáo dữ liệu về chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính, thống kê, từ đó xác định các phương án quản trị thuế tốt nhất", Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Ở khía cạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Cục Thuế thông tin, từ mức cao điểm nhất 435 thủ tục hành chính, đến năm 2021 số thủ tục hành chính đã giảm xuống còn 304 và thời điểm đầu năm nay, chỉ còn 219 thủ tục.

Ông Thành khẳng định, ngành thuế vẫn đang tiếp tục kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 44% thủ tục hành chính trong năm 2025.

Quản chặt thương mại điện tử, kinh tế số

Nhấn mạnh bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị, thời gian tới, toàn ngành thuế phải chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý thuế để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, dễ thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành thuế phải khai thác hiệu quả các nguồn thu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số... ẢNH: CT

Cạnh đó, quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh tế số và hoạt động xuyên biên giới; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế.

Một khía cạnh khác được người đứng đầu ngành tài chính nhấn mạnh, là ngành thuế cần kiên quyết thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính thuế.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến, liên thông, toàn trình trên môi trường số. Mục tiêu không chỉ là giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, mà còn nâng cao mức độ hài lòng, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với cơ quan thuế.

"Tiếp tục rà soát, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý, bảo đảm thống nhất, khoa học, giảm chồng chéo, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, từ đó nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý.

Mọi hoạt động nghiệp vụ phải bảo đảm nguyên tắc công khai - đúng chính sách - đúng đối tượng, đặc biệt trong các khâu nhạy cảm như hoàn thuế, miễn giảm thuế, kiểm tra và quản lý nợ thuế...", ông Thắng nói.