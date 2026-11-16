Ngành xây dựng 'khát' nhân lực, lương hàng chục triệu vẫn khó tuyển người

Nhiều vị trí mức lương hàng chục triệu

Trong văn bản trả lời báo chí mới đây, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết thành phố đang khởi công và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn về hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và chỉnh trang đô thị. Nhu cầu nhân lực phục vụ các công trình này vì thế gia tăng.

Theo ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lớn. Trước tình hình này, để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP.HCM phối hợp với các sở, ngành và cơ sở đào tạo nghề để dự báo nhu cầu, kết nối cung - cầu lao động ngành xây dựng.

Thực tế trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đang đăng tuyển nhân lực xây dựng ở cả nhóm lao động phổ thông lẫn nhân sự có trình độ chuyên môn.

Cụ thể, trên trang Vieclamtot, một đơn vị đăng tuyển công nhân xây dựng tại Cần Giờ (TP.HCM) với mức lương từ 14-48 triệu đồng/tháng, tùy vị trí việc làm. Trong đó, tổ trưởng được trả lương từ 35-48 triệu đồng/tháng; thợ có tay nghề như cốp pha, cốt thép, bê tông, xây dựng... lương từ 16-22 triệu đồng/tháng, tùy năng lực; thợ phụ có mức lương 14 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Hoa Sen Group tuyển kỹ sư xây dựng công trình làm việc toàn thời gian với mức lương từ 15-25 triệu đồng/tháng.

Theo ghi nhận trên trang Vieclam24h ngày 14.11, có gần 600 đơn vị đăng tuyển công nhân xây dựng.

Trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, nhiều doanh nghiệp đang đăng tuyển nhân lực xây dựng với mức lương cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ lao động phổ thông, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư và nhân sự quản lý công trình cũng khá lớn. Một đơn vị đăng tuyển kỹ sư xây dựng kiêm chỉ huy trưởng, phụ trách thiết kế, dự toán và thi công, với mức lương từ 25-45 triệu đồng/tháng. Ứng viên cần tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật xây dựng hoặc chuyên ngành liên quan.

Một đơn vị khác tuyển kỹ sư xây dựng, giám sát thi công tại TP.HCM với mức lương từ 20-30 triệu đồng/tháng. Vị trí này yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành kỹ thuật công trình xây dựng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; ưu tiên người có kinh nghiệm về kết cấu móng, tầng hầm, hạ tầng đô thị, thi công san lấp mặt bằng và kiểm soát tiến độ thi công.

Sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng 100%

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường CĐ Kiến trúc – Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả này cho thấy sự gắn kết tích cực giữa hoạt động đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua đào tạo, TP.HCM cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết để bảo đảm cam kết tiến độ dự án. Tuy nhiên, khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai vào dịp cuối năm, ngành xây dựng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ.

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, dù thu nhập của lao động ngành xây dựng hiện khá cạnh tranh, việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, lao động phổ thông có mức thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, trong khi lao động kỹ thuật, chuyên môn nhận từ 12-20 triệu đồng/tháng.

ẢNH: YẾN THI

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù công việc ngoài trời vất vả, nặng nhọc. Bên cạnh đó, lao động phổ thông có xu hướng lựa chọn công việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn.

Ngành xây dựng còn phải cạnh tranh lao động gay gắt với các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc đẩy mạnh đào tạo và kết nối tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án đầu tư công, bài toán đặt ra với ngành xây dựng là làm thế nào cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm thu nhập và tạo sự ổn định để giữ chân người lao động.