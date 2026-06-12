Chọn ngành gắn với nhu cầu nhân lực lên ngôi mùa tuyển sinh 2026

Ghi nhận tại TP.HCM, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đang trở thành tâm điểm thu hút mùa tuyển sinh năm nay nhờ hệ sinh thái đào tạo ứng dụng vượt trội: Cam kết 70% thời lượng thực hành, đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và mở rộng lộ trình liên thông linh hoạt.

K HẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VỚI CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA

Mùa tuyển sinh năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy hướng nghiệp của học sinh sau THPT. Giáo dục nghề nghiệp không còn là "phương án dự phòng", mà đã khẳng định vị thế là hướng đi chủ động của những người trẻ thực tế, ưu tiên phát triển kỹ năng, rút ngắn thời gian học và nhanh chóng tự chủ tài chính.

Đối với người học, chứng nhận kiểm định chất lượng chính là tấm "hộ chiếu vàng". Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng khắt khe, tấm bằng từ một ngôi trường đạt chuẩn kiểm định giúp hồ sơ của sinh viên Đại Việt Sài Gòn trở nên vượt trội, bảo chứng cho năng lực hành nghề thực tế đạt chuẩn mực cao nhất.

Sinh viên Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn trong giờ thực hành ẢNH: Hà Thành

Với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn hiện đào tạo nhiều nhóm ngành trọng điểm gồm y dược, sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ ô tô, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế và du lịch - nhà hàng - khách sạn. Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn, cơ hội việc làm rộng mở và được nhà trường đầu tư đồng bộ về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất cũng như hệ thống thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu dịch chuyển sang mô hình đại học ứng dụng, năm 2026, nhà trường tiếp tục tối ưu hóa quy trình xét tuyển và mở rộng bản đồ ngành học nhằm đón đầu nhu cầu thị trường lao động.

Chia sẻ về phương án tuyển sinh năm nay, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và giới thiệu việc làm Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho biết: "Năm nay, nhà trường tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển linh hoạt hệ cao đẳng chính quy qua hai hình thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT. Đặc biệt, trường dự kiến mở rộng lộ trình đào tạo liên thông đại học ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như y dược, kinh tế, kỹ thuật công nghệ và ngoại ngữ, giúp sinh viên dễ dàng nâng cao trình độ ngay sau khi tốt nghiệp".

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, nhà trường còn xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% sinh viên được hỗ trợ giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Thông qua các chương trình thực tập, kiến tập, tuyển dụng trực tiếp tại trường và hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, người học có cơ hội tiếp cận việc làm ngay từ khi còn đang theo học, góp phần nâng cao tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp.

Triết lý "thực học - thực nghiệp" tại Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng con số ấn tượng: 70% tổng thời lượng chương trình là thực hành. Nhà trường liên tục nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và phòng mô phỏng hiện đại, giúp sinh viên làm quen với áp lực và quy trình làm việc thực tế ngay trên giảng đường.

N HIỀU CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 100% HỌC PHÍ TOÀN KHÓA HỌC

Không chỉ đồng hành cùng người học trên chặng đường chinh phục tri thức, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn còn mang đến chương trình an sinh giáo dục sâu sắc, tiếp sức thiết thực cho tân sinh viên bằng quỹ học bổng giá trị cao. Đáng chú ý là chính sách nhân văn mang tính tri ân xã hội với học bổng 100% học phí toàn khóa dành riêng cho đối tượng bộ đội xuất ngũ từ Trường Sa.

Ngoài ra còn có 50% học phí cho sinh viên giỏi 3 năm THPT, 20% học phí cho sinh viên giỏi lớp 12 và nhiều suất học bổng khác, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đầu năm học cho phụ huynh. Trường còn có chính sách hỗ trợ vay vốn học tập cho sinh viên đến 30 triệu/năm không lãi suất.

Thông tin Trường Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

- 08.4444.6999 - 08.4444.7999

- https://daivietsaigon.edu.vn

- 136 Lê Văn Duyệt, P. Gia Định, TP.HCM

- 326A Nguyễn Trọng Tuyển, P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Hiện tại, trường có thế mạnh đào tạo ở các ngành nghề mà thị trường lao động "khát" nhân lực như: Y sĩ đa khoa, dược sĩ, chăm sóc sắc đẹp, giáo dục mầm non, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, du lịch, quản trị nhà hàng khách sạn... Tất cả đều được thiết kế theo module ứng dụng thực tế dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Mùa tuyển sinh 2026 không chỉ là một chương mới trong hành trình phát triển của nhà trường, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho những bạn trẻ dám chủ động lựa chọn con đường thành công bằng năng lực nghề nghiệp thực tế.