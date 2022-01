Ngày 13.1 cả nước có 16.725 ca nhiễm Covid-19 mới, Hà Nội 2.968 ca

Hà Nội tiếp tục có nhiều ca bệnh nhất cả nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày 12.1 đến 16 giờ ngày 13.1, cả nước ghi nhận thêm 16.725 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước (tăng 634 ca so với ngày trước đó).

Các ca nhiễm mới được ghi nhận tại cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 10.822 ca trong cộng đồng.

Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất trong ngày với 2.968 ca, cao hơn 4 lần so với địa phương xếp thứ 2 là Bình Phước với 726 ca.

Một số tỉnh, thành có số ca bệnh cao trong ngày qua có Bình Định (709 ca), TP.HCM (701 ca), Khánh Hòa (677 ca), Đà Nẵng (657 ca), Cà Mau (599 ca), Bến Tre (593 ca), Hải Phòng (497 ca)...

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.012 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có hơn 1,975 triệu ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), cả nước ghi nhận hơn 1,969 triệu ca nhiễm.

Trong đó, TP. HCM là 510.202 ca, Bình Dương 291.804 ca, Đồng Nai 99.069 ca, Tây Ninh 84.070 ca.

Với số ca bệnh mới tăng cao liên tục trong những ngày qua, Hà Nội đang là địa phương đứng thứ 5 về số ca bệnh trong đợt dịch này với tổng số ca là 79.406.





26.031 bệnh nhân khỏi bệnh, 206 bệnh nhân tử vong

Cũng theo Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, cả nước có thêm 26.031 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca đã được điều trị khỏi của cả nước lên hơn 1,66 triệu ca.

Tổng số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca, trong đó, có 726 ca phải thở máy xâm lấn và 19 ca phải can thiệp ECMO.

Cũng trong 24 giờ từ 17 giờ 30 ngày 12.1 đến 17 giờ 30 ngày 13.1, cả nước có thêm 206 ca tử vong.

Trong đó, TP.HCM có 19 ca (gồm 7 ca từ các tỉnh, thành khác chuyển đến).

Ngoài ra, Đồng Tháp có 30 ca (trong 2 ngày), Vĩnh Long có 14 ca, Hà Nội có 13 ca, An Giang 11 ca, Tiền Giang 11 ca, Bình Dương, Long An, Cần Thơ mỗi tỉnh 10 ca, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi tỉnh 8 ca, Trà Vinh, Bến Tre mỗi tỉnh 7 ca, Sóc Trăng, Kiên Giang mỗi tỉnh 6 ca, Cà Mau 4 ca, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận mỗi tỉnh 3 ca, Huế, Bình Định, Hà Giang, Phú Thọ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Hòa Bình mỗi tỉnh 2 ca, Quảng Trị, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai mỗi tỉnh 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 218 ca/ngày.

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.170 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).