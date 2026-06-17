Ngày 19.6 Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội (hanoi.edu.vn) và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố (tsdaucap.hanoi.gov.vn).

Theo quy định của Sở GD - ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay ẢNH: TUẤN MINH

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

So với kỳ tuyển sinh năm học 2025 - 2026, mức chênh lệch này giảm 0,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25.6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25.6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho học sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến hết ngày 27.6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến 27.6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của Hà Nội diễn ra trong các ngày 30 và 31.5 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Để phục vụ công tác chấm thi vào lớp 10, Sở GD-ĐT đã huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia. Từ ngày 2.6, ban chấm thi đã tổ chức họp toàn bộ tổ trưởng các môn để thống nhất phương án chấm. Việc chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá đúng năng lực của thí sinh.

Đề thi năm nay đáp ứng yêu cầu theo định hướng đánh giá năng lực học sinh và có tính phân loại cao.