Ngày 2.7 TP.HCM bắn pháo hoa 16 điểm: Xem ở đâu đẹp nhất?

Kỷ niệm 50 năm ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm. Nhiều người trẻ háo hức hỏi nhau bí quyết xem pháo hoa trong ngày lễ đặc biệt này.

Nhiều người có kinh nghiệm "săn" địa điểm xem pháo hoa lâu năm cho rằng nếu chuẩn bị kỹ, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng những màn pháo hoa mãn nhãn mà không phải chen lấn giữa "biển" người.



Ở đâu xem pháo hoa đẹp nhất TP.HCM?

Trần Thị Diệu Hà (33 tuổi), ngụ trên đường Đoàn Văn Bơ, P.Xóm Chiếu (TP.HCM) chia sẻ cô đã 4 lần đi xem pháo hoa ở TP.HCM tại các địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, hầm Thủ Thiêm... nhưng với Diệu Hà điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất lại là trên tầng thượng của nhà trọ.

"Tôi đã trọ ở đây 5 năm. Từ tầng thượng nhà trọ của mình, tôi có thể xem 4, 5 điểm bắn pháo hoa khác nhau. Rất đẹp mà chẳng cần chen lấn vất vả", Hà nói.

Các bạn trẻ check-in pháo hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Với Diệu Hà, vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất không phải là đứng gần điểm bắn nhất mà là chỗ cô có thể thoải mái xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời một cách trọn vẹn nhất, không phải chen lấn hay chật vật tìm chỗ đi vệ sinh.

Năm ngoái do có bố vào thành phố, cô đưa bố và cháu đi chơi. Ký ức chen lấn giữa "biển" người, lạc cháu gần 20 phút khiến cô vẫn còn hãi mỗi khi nhớ về.

"Tôi gọi mãi mà không nghe thấy cháu trả lời. Gần 20 phút đi tìm cháu tôi hoảng hốt, sợ lỡ có chuyện. Đó là chưa kể dù đi từ 18 giờ, đêm muộn mới bắn pháo hoa, nhưng khi chúng tôi tới nơi thì chỗ gửi xe gần như đã kín chỗ, tôi phải năn nỉ mãi người ta mới nhận", Diệu Hà nhớ lại và cho biết năm nay cô sẽ ở nhà xem pháo hoa.

"Kinh nghiệm của tôi là đọc kỹ thông tin trên báo chí về những điểm bắn rồi xem nhà mình hay nhà bạn bè có gần địa điểm đó, biết đâu bạn cũng sẽ tìm được điểm xem bắn pháo hoa rực rỡ mà chẳng cần đi đâu xa", cô gái 9x nói.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực bờ kè Thanh Đa (P.Bình Quới) cũng thường được các bạn trẻ tìm đến để ngắm pháo hoa từ xa ẢNH: THANH ĐA

Theo kinh nghiệm của Ung Minh Toàn (24 tuổi, ngụ trên đường Bình Quới, P.Bình Quới), việc chuẩn bị trước đóng vai trò quan trọng không kém việc chọn địa điểm. Thay vì đến sát giờ bắn pháo hoa, anh thường có mặt sớm từ 3, 4 giờ đồng hồ để tìm được vị trí đẹp, tránh cảnh chen lấn và có thời gian thư giãn trước khi chương trình bắt đầu.

"Vào ngày lễ, thường rất đông người đi xem pháo hoa, tôi thường đặt trước bàn, đến sớm. Những ngày này tôi không ăn ngoài, sợ mất vệ sinh, dễ đau bụng", anh nói.

Tết năm ngoái, anh từng bị thu vé gửi xe máy 50.000 đồng. Kinh nghiệm của Minh Toàn là đến sớm gửi xe vào các trung tâm thương mại hoặc các điểm giữ xe do lực lượng Thanh niên xung phong quản lý tại TP.HCM, có niêm yết giá cả rõ ràng.

Xem pháo hoa trên sông: Bạn thử chưa?

Theo khảo sát của người viết, nhiều điểm ngắm pháo hoa được các bạn trẻ yêu thích trong các dịp lễ như: Công viên bờ sông Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, dọc công viên bến Bạch Đằng về hướng cầu Ba Son…

Nguyễn Nhật Anh (Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), nói rằng bờ kè Thanh Đa rộng rãi thoáng mát là khu vực em và bạn bè lựa chọn khi TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa. Theo Nhật Anh, việc chọn một vị trí thoáng, thuận tiện di chuyển và phù hợp với bản thân sẽ giúp trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn "vừa thưởng thức pháo hoa, vừa cảm nhận không khí lễ hội đang lan tỏa khắp TP.HCM trong cột mốc 50 năm đầy ý nghĩa".

Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng, Phó chủ tịch Hội Du lịch đường thủy TP.HCM, cho biết nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn trải nghiệm ngắm pháo hoa trên sông với cano cao tốc hoặc tàu tiệc.

Ông cho biết: "Chi phí cho một chuyến đi khoảng 8 triệu đồng với 8 hành khách, trung bình mỗi người khoảng 1 triệu đồng. Chi phí này gồm 1,5 đến 2 tiếng di chuyển trên sông và tiệc nhẹ, xuất phát từ Tân Cảng".

Phó chủ tịch Hội Du lịch đường thủy TP.HCM chia sẻ điểm đặc biệt khi săn pháo hoa trên dòng sông là khi những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở trên bầu trời, người xem có thể quan sát trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng mà không bị che khuất bởi các công trình hay đám đông.

"Từ mặt sông, pháo hoa không chỉ xuất hiện trên nền trời đêm mà còn phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh và huyền ảo. Không khí lễ hội giữa dòng sông mang đến trải nghiệm rất khác biệt so với việc đứng xem trên bờ", ông Thắng nói.