Ngày 7.2 có 16.809 ca mắc Covid-19 trong nước tại 61 tỉnh, thành

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 6.2 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm, trong đó 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố. Trong các ca mắc mới có 11.147 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.988 ca, Nghệ An 1.247 ca, Đà Nẵng 935 ca, Hải Dương 845 ca, Thanh Hóa 789 ca, Vĩnh Phúc 725 ca, Phú Thọ 662 ca, Hải Phòng 633 ca, Nam Định 596 ca, Hòa Bình 585 ca, Bắc Ninh 510 ca, Quảng Nam 461 ca, Thái Nguyên 396 ca, Thái Bình 387 ca, Bình Định 313 ca.

Các tỉnh có số mắc mới dưới 300 ca là: Ninh Bình 293 ca, Bắc Giang 289 ca, Điện Biên 241 ca, Lâm Đồng 233 ca, Bình Phước 230 ca, Quảng Bình 217 ca, Gia Lai 215 ca, Hưng Yên 208 ca, Thừa Thiên - Huế 199 ca, Quảng Ninh 196 ca, Lạng Sơn 179 ca, Hà Nam 168 ca, Cà Mau 146 ca, Quảng Trị 135 ca, Quảng Ngãi 134 ca, Lào Cai 128 ca, Sơn La 125 ca, Yên Bái 115 ca, Khánh Hòa 110 ca, Hà Giang 105 ca, Hà Tĩnh 104 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 95 ca, Đắk Nông 91 ca.

TP.HCM 76 ca, Cao Bằng 68 ca, Tuyên Quang 64 ca, Bình Thuận 62 ca, Bắc Kạn 58 ca, Bạc Liêu và Kiên Giang mỗi nơi 48 ca, Kon Tum 45 ca, Bến Tre 43 ca, Vĩnh Long 42 ca, Phú Yên 38 ca.

Trà Vinh và Lai Châu mỗi tỉnh 30 ca, An Giang 29 ca, Đồng Tháp 24 ca, Tây Ninh 19 ca, Bình Dương 14 ca, Cần Thơ 10 ca, Đồng Nai và Hậu Giang mỗi địa phương 8 ca, Tiền Giang và Ninh Thuận mỗi nơi 6 ca, Long An 5 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Quảng Nam giảm 392 ca, Bắc Giang giảm 157 ca, Bình Định giảm 112 ca.

Các tỉnh có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Nghệ An tăng 572 ca, Thanh Hóa tăng 489 ca, Hải Dương tăng 279 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.853 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron. Trong đó, TP.HCM 92 ca, Quảng Nam 27 ca, Quảng Ninh 20 ca, Hà Nội 14 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Hưng Yên 6 ca, Kiên Giang 4 ca.

Thanh Hóa và Hải Dương mỗi nơi 2 ca. Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng và Ninh Bình mỗi tỉnh 1 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 2,35 triệu ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 23.889 ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay) có 2,35 triệu ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó 2,11 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP.HCM 514.533 ca, Bình Dương 292.981 ca, Hà Nội 150.996 ca, Đồng Nai 99.960 ca, Tây Ninh 88.539 ca.





Còn 541.400 liều vắc xin Abdala chưa tiêm

Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 9.665 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 2.194 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó, 324 ca thở máy xâm lấn và 13 ca điều trị ECMO.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 100 ca tử vong tại các địa phương. Trong đó, Hà Nội 19 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 9 ca, Thừa Thiên - Huế 8 ca, Kiên Giang 5 ca.

Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Lâm Đồng và Lào Cai mỗi nơi 3 ca. Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM mỗi tỉnh, thành 2 ca.

An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hậu Giang, Lạng Sơn, Long An, Nghệ An, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thanh Hóa mỗi nơi 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.424 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 24/225 quốc gia, vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ.

So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN); số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, 182,4 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, tiêm mũi 1 là 79,1 triệu liều, tiêm mũi 2 là 74,2 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) gần 29 triệu liều.

Hôm nay, Bộ Y tế có công văn gửi Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ và chủ tịch UBND 12 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin Abdala trong tháng 2.

Trước đó, trong tháng 10 - 11.2021, Bộ Y tế phân bổ 5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Abdala cho các địa phương. Tại thời điểm phân bổ, Bộ Y tế đã xem xét nhu cầu sử dụng vác xin để đáp ứng kịp thời việc triển khai tiêm đủ 3 mũi vắc xin Abdala cho nhóm người từ 19 - 65 tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn 541.400 liều vắc xin này tại các địa phương (theo báo cáo đến ngày 28.1.2022) chưa được tiêm.