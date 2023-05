Ngày 9.5 ghi nhận thêm 2.122 ca mắc Covid-19 trong nước

Theo thông báo của Bộ Y tế về dịch bệnh Covid-19, hôm nay trong nước ghi nhận 2.122 ca mắc Covid-19 mới tại các tỉnh, thành. Từ đầu dịch đến nay Việt Nam có hơn 11,58 triệu ca, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 117.025 ca mắc Covid-19/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Hôm nay 9.5 trong nước ghi nhận thêm 2.122 ca mắc Covid-19 BỘ Y TẾ

Các sở y tế báo cáo, ngày 8.5 có 942 bệnh nhân khỏi bệnh, không có ca tử vong do Covid-19. Từ đầu dịch đến nay, gần 10,63 triệu bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Tại các cơ sở điều trị, 118 bệnh nhân đang thở ô xy. Trong đó, 77 ca thở ô xy qua mặt nạ; 12 ca thở ô xy dòng cao HFNC; 29 ca thở máy xâm lấn (tăng 28 ca so với ngày trước đó). Không có ca nặng phải điều trị ECMO.

Từ đầu dịch đến nay, hơn 43.197 ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ; số ca tử vong/1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 quốc gia, vùng lãnh thổ; tử vong/1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, ngày 8.5 có thêm gần 24.000 liều được tiêm. Từ đầu chiến dịch tiêm chủng đến nay, gần 266,3 triệu liều đã được tiêm cho người dân trên cả nước. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 223,66 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là gần 24 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 18,67 triệu.